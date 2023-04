David Bustamente confiesa en ‘El Hormiguero’ que sufre talasofobia y cuál el secreto mejor guardado de su casa

Entre el 21 de abril y 28 de mayo, David Bustamante estará en el Unmusic Hotel Teatro Albéniz como parte del elenco del musical Ghost que estrena se segunda temporada después del gran éxito de la primera. Y ese motivo es el que le ha llevado a El Hormiguero.

Ha hablado de muchas cosas con Pablo Motos e, incluso, le ha confesado que sufre talasofobia, miedo al mar. “La oscuridad me provoca terror, la profundidad, cuando está oscuro”, admitía el cantante.

“Si está turquesa y veo pececitos así chiquititos… además, yo tengo una casa encima del mar y disfruto y me cojo la tabla de paddle y estoy todo el rato encima. Si me caigo no me da tiempo ni a mojarme”, explicaba sobre este miedo.

En cuanto a buscar orígenes a esta fobia aseguraba que “la película de Tiburón hizo mucho daño. Yo me caigo y escucho ‘chanchanchan’, es terrible”, decía mientras el equipo ponía de fondo ese sonido de la película que muchos guardamos en el recuerdo: “No, por favor, no juegos con mis sentimientos”.

“Muchas veces, cuando me he caído y se me ha escapado la tabla, luego tengo hasta pesadillas, soy como un niño. Un día estaba con mi niña, se cayó un par de veces y fue como, ‘Daniela, o aprendes a ir arriba o nos vamos a tierra firme, no me hagas salvarte más veces’”, contaba con humor.

Un bar en casa

No era la única confesión de la noche. También aseguraba que tiene un bar en su casa. “Hay billar, hay dardos, hay un escenario… Además, tiene un nombre muy curioso, se llama Scape Club”, contaba sobre ese lugar.

Y ante el asombro de Motos, explicaba el porqué de ese nombre: “¿Tú sabes lo que es un scape room? Tú entras y no sabes cómo salir, pues allí pasa lo mismo”.

Un club que tiene un reloj estropeado. “Tengo un reloj gigante con números romanos y se estropeó y me hizo mucha gracia porque un día me preguntaron si estaba estropeado porque no estaba puesta la hora y dije, ‘a ver, ¿qué hora quieres que sea?’ y entonces, yo siempre digo la hora que me da la gana. Mi casa es para disfrutar y está siempre llena de gente”, aseguraba.

Eso sí, su bar no tiene barra. “No es un bar moderno, es un bar de pueblo, no empecemos a escoger ni sombrillitas ni menestra de verduras aquí dentro, allí se va a tomar, a cantar, disfrutar, a tocar y a pasarlo bien”, aclaraba sobre su bar.

Está claro que nunca dejará de sorprendernos. Por cierto, que también aseguró que tiene disco nuevo ya grabado.