Descubrimos los kilos que ha perdido Raquel Mosquera en ‘Supervivientes’ tras ver su enfrentamiento con Gema

Raquel Mosquera se convirtió en la última expulsada de Supervivientes tras ser la más votada frente a Jaime Nava y Artùr Dainese, así que, su paso por Playa de los olvidados, fue corto, pero intenso.

Ella no quería irse, quería llegar a la final, como ya hizo la primera vez que participó en el formato, pero esta vez no pudo ser. Desde el principio le faltó el apoyo de muchos de sus compañeros que no la soportaban.

Tuvo enfrentamientos con casi todos, aunque los más sonados fueron los de Gema Aldón con la que se ha reencontrado en el plató de Tierra de nadie. La hija de Ana María Aldón llegó antes tras tener que abandonar por su lesión en el codo.

Enfrentamiento en plató

“Personas como Gema, como Alma y como Jonan se han querido ir más de un momento, decir que se querían ir, que ya no aguantaban más, que aquí, Raquel Mosquera, iría una y mil veces más”, le aseguraba a Carlos Sobera.

El presentador le daba la palabra a Gema Aldón que no se había levantado a saludar a Raquel a su llegada a plató. “Primero de todo, te quiero decir tres cosas, Raquel Mosquera, mejor cuatro cosas. Primero de todo, yo nunca me he querido ir, yo cuando dije que me quería ir es porque tenía una lesión en el codo y me sentía fatal”, empezó aclarando.

“Quería pedir perdón por las formas en las que te lo he dicho porque razón no me faltaba, pero sí es verdad que las formas han sido malas. Yo te he dicho lo que veía y lo que pensaba y te fui muy sincera y muy clara y, a lo mejor, eso a ti no te gusta, pero es lo que hay”, continuaba.

Seguía con el tercer punto: “Me parece muy feo que me digas que soy el fantasma de la golosina porque igual que está feo que yo me meta con el físico de una persona diciéndole que está gorda, también está muy feo que te metas con el físico de una persona que está muy delgada. Tú no sabes lo que yo he pasado en mi vida para estar así”.

Por último y cuarta cosa, quería saber el insulto que ella le había dedicado, como no dejaban de repetir Sergio Garrido, Gabriela Arrocet o ella misma. Partiendo de la base de que ella no considera un insulto lo de empalagosa que le dijo.

Raquel quiso defenderse respecto a lo de haber hablado de su físico alegando que fue una reacción a cuando ella la llamó gorda. “Yo no te he llamado nunca gorda, eso es mentira. Eres muy sinvergüena Raquel Mosquera y muy mentirosa”, le contestaba.

Pérdida de peso

Está claro que no van a ser amigas, por lo menos, a corto plazo. Hablando de físicos, el de Raquel ha cambiado. Antes de poner rumbo a casa, pudo verse delante de un espejo después de un mes de aventura.

“¿Cómo me veré delante del espejo? ¿Habré adelgazado o no? Venga, vamos”, decía antes de descubrir el resultado de tanta hambre y penurias.

“Hala la cintura y las piernas… qué carita de pito me ha quedado. Y del cuello, madre mía. Con el pecho que tengo siempre, pero la verdad es que me ha bajado también, tengo menos pechito. Y la cintura genial, bien marcada, si casi, casi tengo abdominales y todo. Los brazos… buah, cuando salga, ya verás”, decía mientras se reconocía.

“Voy a tonificar y genial, cuando me ponga mis taconcitos. Parece que me han hecho un lifting”, decía sobre sus pretensiones para mantenerse así. El caso es que calculó que habría perdido unos 12 kilos y, en realidad, fueron 10.

Ahora, le toca vivir el concurso desde el plató y tiene pinta de que va a protagonizar sonados enfrentamientos.