Naomi a Adrián en ‘La isla de las tentaciones’: “Eres tan malo que esperabas que me tirara 20 días llorando”

Este lunes pasado tan solo vimos el principio de la primera hoguera final de La isla de las tentaciones, la de Laura y Alejandro con un reencuentro muy frío y pocas palabras entre ellos. Habrá que esperar una semana para ver cómo discurre su encuentro y, sobre todo, para saber qué decisión final toman.

También hemos visto la llegada de Naomi a su hoguera. Sin mirar a la cara a su todavía chico, se sentaba en su tronco. “Mírame, por favor”, le pedía Adrián, pero ella se negaba: “Es que no te puedo ni mirar a la cara del asco que me das”.

Él se venía abajo y entre suspiro e intento de aguantar las lágrimas le preguntaba si no era capaz de dejar eso a un lado. “No quería faltarte al respeto…”, empezaba diciendo ella, antes de que él le interrumpiera para preguntarle si realmente le había faltado al respeto.

“Sí”, se reafirmaba. “Pues si te he faltado al respeto, te pido perdón”, decía él poniéndole la mano sobre la rodilla. “No me toques”, le pedía ella todavía si mirarle a la cara. “Vale, pues no te toco, es flipante, tía”, respondía él. Suficiente para que ella no aguantara más y saltara.

El tsunami Naomi

“Guapo, al tercer día te estabas morreando con una tía. Me has puesto los cuernos delante de toda España”, le decía a gritos y poniéndose de pie. Él también se levantaba y subía el tono: “Eso no te da derecho a estar ahí haciendo el puto kamasutra”.

“Que me da derecho a hacer lo que me dé la gana. Tú me pones los cuernos en la calle y automáticamente estoy soltera y hago lo que me sale del parrús. Al segundo día, en la primera hoguera: ‘estoy enamorado, el amor de mi vida, nunca he sentido nada así’. A la segunda, en la cama, enrollándote con ella en la cama”, gritaba ella todavía levantada.

Adrián no paraba de negar todo lo que decía. “Eres tan mala persona que esperabas que me tirara 20 días llorando por las esquinas. ¿Pues qué hago? Me lo paso bien, no me vas a amargar la puta vida, ya lloraré en mi casa. ¿Qué quieras, ponerme los cuernos y que me quede llorando?”, le preguntaba.

“¿Qué me dices que no me da derecho a hacer el kamasutra? Tres veces he hecho el kamasutra, le he dado tres vueltas al libro”, seguía diciendo sin permitir todavía que la tocara.

“¿Me dejas hablar de una vez? Que me levanto y me piro”, decía él incapaz de expresarse ante el terremoto de su chica. “Adiós”, reaccionaba ella.

Eso solo una parte de lo que nos espera, porque en el avance también hemos visto cómo acaban abrazados con ella preguntando por qué le había hecho esto.

No está clara la decisión que van a tomar al final teniendo en cuenta lo que ha pasado y la historia que traían de fuera con planes de futuro muy consolidados.