4 canciones dance para disfrutar a tope la semana: Alesso, Steve Aoki, Oliver Heldens...

El furor de poder disfrutar del Ultra Music Festival en Miami ha dejado paso a la expectación por lo que vendrá en los próximos Coachella y sobre todo en Tomorrowland. Para amenizar la espera, desde LOS40 Dance hemos querido echar un vistazo a las grandes novedades musicales que la música electrónica nos ha dejado en los últimos días.

Cuatro canciones que llegan de la mano de Alesso, Steve Aoki, Oliver Heldens y Zara Larsson de la mano de DJ Smallzz 732 en un remix que consigue igualar el buen resultado que ya había tenido la canción Can't tame her por sí sola. ¿Preparado para darle al play y ponerle mucho y muy buen ritmo a tu semana?

Alesso y Ty Dolla Sign - Caught a body

Es probablemente uno de los hits más pegadizos de este listado y llega de la mano de dos grandes como son Alesso y Ty Dolla Sign. De su colaboración nace un tema inspirado en los sonidos house de los años 90 con el que te va a ser imposible no bailar. Los dos artistas son capaces de mostrar su enorme versatilidad a la hora de salir de sus zonas de confort para dar vida a un temazo que va a dar mucho que hablar durante este verano. Desde que el dj lo presentara en el UMF sus visitas no han hecho otra cosa que subir. ¿La has escuchado ya?

Zara Larsson - Can't tame her (DJ Smallz 732 Jersey Club remix)

Para la creación de esta canción, la vocalista sueca ha contado con la colaboración de dos figuras ilustres en la composición y producción como son MNEK y MTHR. "Si estás en el ojo público de cualquier forma, creo que mucha gente tiene una percepción de quién eres y quién deberías ser. La gente quiere poner a las mujeres en una caja de lo que deben hacer o no. A la vista del público, tienes a mucha gente diciéndote qué está mal o cómo deberías hacer algo diferente. Estoy ahí afuera, soy muy ruidosa y trato de ser fiel a mí misma y rodearme de personas que se preocupan por mí, para que todos podamos ayudarnos y protegernos" explicó la artista sobre el origen de este tema que ahora ha recibido una espectacular revisión que potencia todavía más su aroma a club.

Steve Aoki - Older (ft. Jimmie Allen y Dixie D'Amelio)

Una canción sobre celebrar la vida, sobre vivir y disfrutar del presente... El clásico Carpe Diem adaptado como anillo al dedo a la música electrónica por uno de los grandes del género: Steve Aoki. El videoclip también es una celebración del buen rollo sea cual sea la edad que uno tenga. Porque las ganas de pasárselo bien no tienen edad numérica y ahora ha llegado el momento de disfrutarlo a tope.

Oliver Heldens x Kylie Minogue - 10 out of 10

Este 10 out of 10 supone una nueva era y un nuevo género musical después de una larga temporada haciéndonos mover las caderas como Tony Manero en Saturday Night Fever al ritmo de la mejor música disco, como hizo en 2020 y 2022 con la publicación de Disco e Infinite Disco, respectivamente. Para ello se adentra de la mano de Oliver Heldens en la música electrónica con la que ha coqueteado desde sus inicios con la música disco. ¿Qué os parece?