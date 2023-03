Calvin Harris promete nueva música este año pero descartaría un nuevo disco

Mientras medio mundo se mueve y se sacude al ritmo de Miracle de Calvin Harris y Ellie Goulding, la tercera colaboración con la que ambos británicos completan su primera trilogía musical juntos, el dj ya está pensando en lo que vendrá en este 2023. Porque el escocés quiere trabajar en un "montón de música" pero habría descartado darle un formato disco. O al menos eso es lo que entendemos de sus palabras durante la entrevista con Zane Lowe en New Music Daily en Apple Music 1.

"Creo que probablemente sea un montón de música dance. No quiero hacer montones y montones, quiero que todo exista por una razón, como ha sido para mí durante la última década o algo así. Así que no tengo prisa. Sólo quiero hacer algo que sea bueno, con la gente adecuada, que esté ahí y sentirme bien por ello. No voy a hacer 12 canciones este año ni nada por el estilo. Sólo quiero que sean buenas y que sean cosas que quiera pinchar una y otra vez y de las que me sienta orgulloso. Así que se trata de eso, pero creo que va a predominar toda la música de baile, porque me encanta, y es en lo que soy bueno" ha explicado durante la entrevista.

Calvin Harris fue el protagonista invitado del programa musical de Zane Lowe en Apple Music justo tras el lanzamiento de Miracle, su más reciente dueto con Ellie Goulding ante la que cae rendido: "Con ella siento que siempre quiero lo mismo... Creo que ella es la única persona que puede hacer este tipo de cosas… llega y lo hace en una o dos horas. Llega, le pega duro y luego se va a casa. Y yo me quedo pensando bueno es que obviamente es muy fácil para ti, es como el oro absoluto, el mejor vocal que he oído en años de una canción de baile… Definitivamente tengo muy claro lo que me gusta y lo que no de la música y los artistas. Uno de mis gustos es la voz angelical de Ellie Goulding. Única en su especie. No vas a conseguir esto de nadie más. Ellie puede hacer un montón de cosas diferentes, pero para mí, esto que ha hecho es de mis cosas favoritas y sólo ella puede hacerlo, en mi opinión".

Una opinión que seguro que comparten miles de sus fans en todo el mundo que no paran de disfrutar de la canción como previamente hicieron de I need your love o de Outside. Sin embargo, en esta ocasión ha apostado por sonidos trance, un territorio no habitual en su música: "Nunca lo había hecho antes. He hecho cosas que suenan a trance antes, pero nunca había sido tan rápido. Así que suena bien. Cuando empecé a hacer música, tenía 14 años. Durante 1998, '99, 2000, 2001 fue para mí la era formativa del trance y el house. Así que lo que solía hacer era coger partes de eso y ponerlo en un nuevo contexto. Pero esta vez pensé que quizás intentaría recrear algo que podría ser de aquella época... lo único que creo que hace que no suene como si fuera de 1996 es el bombo, porque el bombo es bastante contundente. Es más que un 909. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como muy pesado...".

Confirmado para Coachella 2023, Calvin Harris ya está deseando ponerse frente a los platos de mezclas tal y como ha reconocido a Zane Lowe: "Hoy en día, más que nunca, quiero hacer ediciones de mis canciones, pinchar un montón de mis canciones, tratar de hacer sólo mis canciones, y ese es mi valor. Me siento mucho mejor haciendo eso que pinchando un montón de canciones de otros, por muy buenas que sean, porque siento que así estoy justificando mi presencia".

Hay que recordar que este pasado verano de 2022 publicó Funk Wav Bounces Vol. 2 con 14 canciones que muestran una variedad en cuanto a sonidos y en las que el DJ ha puesto todo su empeño para producirlas. Este sexto álbum llegó cargado de colaboraciones muy diferentes entre sí, aunque en la mayoría de los casos predominan los artistas R&B. Calvin Harris ha conseguido una fusión buena para que cada canción se adapte al estilo de cada uno de los intérpretes que ponen voz al disco, pero manteniendo ese toque electrónico.

Tras este proyecto han visto la luz canciones como Miracle y promete que no será la última de 2023...