Tini habla sobre el desamor en su último concierto: “Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón”

La artista Tini Stoessel se ha convertido en una referente mundial de la música urbana. Tras celebrar por todo lo alto su 26 cumpleaños, la artista cerraba de la mejor manera la gira por su país natal, Argentina. En este tour, la intérprete está presentando en directo su último disco Cupido y sus fans, completamente entregados a su ídolo han colgado el cartel de Sold Out, en esta ocasión su público abarrotó el estadio del Club Atlético de Córdoba, situado en la localidad de Santiago del Estero.

Además de su show y su música, la artista se ha hecho viral debido a unas declaraciones durante uno de sus discursos en las que pronunció unas palabras sobre el desamor. Lo hizo antes de presentar su famoso single Te Pido, antes de entonar el primer acorde y cantar el primer verso, la artista ha querido pronunciar una serie de palabras para aconsejar sobre las separaciones sentimentales. "Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, solamente que no podías salir de ahí por muchas razones".

En un tondo tranquilo pero emocionada, Tini continúo con el discurso asegurando que cuando eres capaz de salir de este tipo de relaciones, miras al pasado y ves la realidad de la situación, superarlo es muy complicado, pero cuando lo consigues y te juntas con "la gente que de verdad te quiere, terminas amándote y valorándote. Sales demasiado fortalecida". Con estas palabras ha finalizado su discurso.

¿A quién van dirigidas estas palabras?

Los fans incondicionales de Tini no han tardado en alarmarse con el discurso y buscar a los culpables de su corazón malherido. Entre ellos, se encuentran dos claros candidatos:, su expareja Sebastián Yatra, con la que mantuvo una relación de más de dos años; o su actual pareja, el futbolista argentino del Club Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul.

A su expareja, ya le ha dedicado varias pullas en anteriores temas, por ejemplo "no quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora estoy tranquila, no me duelen las despedidas, tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan".

Con estas declaraciones, los fans han especulado y creen que en este tema la artista ha lanzado indirectas a Aitana, la presunta actual pareja de Sebastián Yatra, por lo tanto, parece que su discurso en su último concierto también va enfocado al artista colombiano.