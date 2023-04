Doja Cat se ha cansado del pop: estos son los nuevos detalles su cuarto disco

Doja Cat está calentando motores para presentar su cuarto álbum de estudio. La artista no solo ha borrado todas las publicaciones de su perfil de Instagram, sino que además ha ido soltando nuevas píldoras informativas sobre su próximo proyecto discográfico.

A los detalles del disco que recopilamos a finales de marzo —entre los que se incluyen la posible publicación del disco a finales y un título provisional—, ahora hay que sumar novedades como el género, las colaboraciones y el tracklist.

DC4, un disco alejado del pop

Después de Planet Her y lanzar colaboraciones junto a Sza, Ariana Grande y The Weeknd, la cantante podría estar apostando por un sonido alejado del pop tan viral que consiguió con temas como Say So. En un pasada entrevista con Dazed, manifestó que quiere "explorar más punk duro, crudo y sin filtrar". "Es solo algo que estoy haciendo para mi propia diversión personal: reunir a algunos baterías y guitarristas. Y ni siquiera sé si eso va a salir", afirmó.

The whole album is no longer rap yall its rock/spoken word and the album title is not Hellmouth anymore. — DOJA CAT (@DojaCat) April 10, 2023

its gonna be a french conceptual experimental country/bohemian fusion with the essence of blue-grass. — DOJA CAT (@DojaCat) April 10, 2023

doja be rappin her ass off that’s all ima say — ︎J (@JAYVERSACE) April 11, 2023

"No más pop. El pop ya no me entusiasma. No quiero hacerlo más", confirmó en Twitter hace unos días, y asegura que el álbum tendrá tintes de "rap, rock con rimas habladas y el nombre del álbum ya no es Hellmouth", tuiteó primero. Después, volvió a despistar a sus seguidores diciendo que será "country experimental/fusión bohemia francesa conceptual con la esencia de bluegrass (música tradicional estadounidense)".

El tracklist de DC4

Según han informado varios medios online, el cuarto álbum de Doja Cat contaría con 15 canciones en su versión deluxe y, gracias al post compartido en sus stories, una colaboración con el rapero Lil Durk. El joven publicó una captura de un archivo de audio mencionando a la cantante. "rap album", añadió. Un género musical en el que estaría especialmente centrada gracias a otro tweet, el del productor Jay Versace: "Todo lo que puedo decir es que Doja Cat está rapeando a saco".

En las últimas horas, la intérprete de Woman ha subido a su perfil de Instagram una fotografía del mar sobre un horizonte gris, con un "4" en la descripción. ¿Llegará el primer sencillo de DC4 este mismo viernes 14 de abril?