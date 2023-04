Dani Fernández confirma su tercer disco: “Oficialmente empiezo a trabajar de lleno”

Dani Fernández acabó el 2022 posicionándose como uno de los artistas españoles más importantes del año. Y es que el cantante puede presumir de haber conseguido llenar el Wizink Center de Madrid, hacerse con el Premio a Mejor Artista del año en LOS40 Music Awards 2022 e incluso ganar un Premio Ondas; todo en el mismo año.

Lejos de conformarse con esto, el manchego no ha dejado de trabajar en ningún momento. Dani Fernández publicó su segundo disco, Entre las dudas y el azar, en febrero de 2022. Desde entonces, no ha dejado de girar por toda la geografía española con su Gira Plan Fatal, colgando el cartel de sold out en la mayoría de las fechas del tour.

Por si fuera poco, el cantante no ha parado de crear música. En el pasado mes de octubre lanzó una nueva versión de su Plan Fatal junto a Juancho de Sidecars; además de su colaboración en el disco de Pole., Esta Vida es un Jaleo, con San Blas; y su último lanzamiento junto a Rayden en El Lenguaje de los Coleteros.

Tercer disco a la vista

Ahora, Dani Fernández acaba de anunciar la mejor noticia para todos sus seguidores: el cantante está preparando su tercer disco. "Oficialmente empiezo a trabajar de lleno en lo que será mi tercer disco", ha afirmado el cantante a través de Instagram. Hace unos meses, Dani Fernández ya contó por redes sociales que su próximo disco empezaba a rondarle la cabeza. Además, se fue de viaje a México y aprovechó para comprarse una guitarra y empezar a componer. ¿Habrá canciones en el nuevo disco que surgieran al otro lado del charco?.

Lo que ahora sí es seguro es que ese tercer disco será una realidad. Ya es oficial que Dani Fernández está trabajando en el álbum que se unirá a Incendios y a Entre las dudas y el azar, sus dos primeros discos. Aunque el proceso solo acaba de empezar y aún no sabemos cuándo saldrá a la luz.

Gira Plan Fatal 2023

Aunque Dani Fernández haya empezado a trabajar en su próximo disco, el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) no ha parado ni va a parar de subirse a los escenarios de las principales ciudades españolas en los próximos meses.

La Gira Plan Fatal que empezó tras el lanzamiento de disco continúa creciendo. Desde enero y hasta septiembre Dani Fernández seguirá presentando su música en muchas ciudades españolas, además de la gira de verano con la que recorrerá los principales festivales del país.