Dani Fernández, con el tercer disco en la cabeza

Hace menos de un año que Dani Fernández sorprendió a todo el mundo con su segundo álbum de estudio: Entre las dudas y el azar. Un trabajo discográfico que le ha valido un gigantesco impulso a su carrera como solista no sólo en cifras de ventas y reproducciones, sino también en grandes conciertos como el lleno del Wizink Center de finales del pasado año o premios como el Ondas 2022 o el LOS40 Music Awards a Mejor Artista del año.

Con medio país disfrutando de sus canciones, incluyendo la más reciente versión de Plan fatal junto a Juancho de Sidecars, el intérprete no pierde de vista su futuro más inmediato que pasa por una nueva aventura musical. O al menos eso es lo que está dando a entender en sus últimas publicaciones en las redes sociales.

Desde México, donde estaba disfrutando de unos días de relax, el de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) confirmaba que ya se había puesto manos a la obra. Y aunque ya sabemos que los artistas nunca dejan de componer y de crear en cualquier ubicación y momento, dejó claro que algo esta pasando por su cabeza.

"Me he comprado una guitarra de batalla para poder componer y aunque es clásica, a la que no estoy acostumbrado, me sirve. Estoy contento con volver a México y poder escribir aquí, ya que siempre me ha inspirado muchísimo. Os iré informando..." aseguraba en una de sus stories de Instagram.

Y casi sin solución de continuidad, volvía a desatar el nerviosismo entre sus seguidores con un mensaje inequívoco sobre lo que está preparando: "Tercer disco o Fifa? Que hago?". El solista pedía consejo a sus fans sobre si ponerse a tocar y crear o echar una partida a la consola.

Evidentemente no parece probable que Dani Fernández vaya a publicar nuevo disco en el presente año pero no cabe duda de que ya está trabajando en él. A ello hay que sumarle que muy pronto podremos volver a verle subido en el escenario cumpliendo con las múltiples fechas de su gira Plan Fatal 2023.

"Ya tenemos toda la gira PLAN FATAL 2023 a la venta 🖤🖤🖤. Esta vez hemos intentado tocar también en ciudades nuevas que nos habíais pedido muchas veces y no habíamos podido ir. Me apetece mucho conoceros a todos y que veáis a mi banda dándolo todo sobre el escenario. A cual os apuntáis? 🤘🏻" publicó en sus redes.