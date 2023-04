Parece que la autocrítica y explicaciones de Pelayo Díaz en ‘Ya es mediodía’ no convencen a todos

La reacción de Pelayo Díaz a un storie de una community manager está dando mucho que hablar. Todo empezó cuando esta chica en cuestión subió una foto de Pelayo con un NO gigante para opinar sobre su outfit. Eso desencadenó una serie de mensajes del influencer indignado por la publicación.

“Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores. Supera mis límites”, compartía Pelayo.

“Espero que tu jefe vea cómo manejas tus redes porque si así llevas tu tema personal no me quiero imaginar cómo llevarás las de la tienda, qué vergüenza. Nadie quiere un hater en su empresa ni como empleado”, continuaba.

La chica era escueta en su respuesta: “Dedícate más tiempo. Gracias”. Y la reacción de Pelayo no se hacía esperar: “Dedícate más tiempo, publica la tía. El tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana”.

Las redes se le echaron encima por la cuestión de sacar el tema del trabajo, una cosa con la que muchos creen que no se debe jugar. El odio hacia el influencer se ha disparado en las últimas horas y él acudió a Ya es mediodía a dar explicaciones.

Su versión

“Esto no es un tema de que yo me ofendo porque a alguien no le gusta mi look. Después de 15 años en redes, entiendo que hay opiniones para todos los gustos, para algo nos exponemos. La gente puede opinar, decir, me gusta, no me gusta, para eso está la bandeja de comentarios y yo como tal, lo acepto”, empezó diciendo.

“El problema, para mí, es cuando veo que esta persona publica un storie, con mi foto, con un no gigante, etiquetándome para que yo lo veo, evidentemente, si me etiquetas es para obtener una reacción mía y cuando yo entro en su perfil, que es público, no es privado, y en su perfil pone que es community manager de esta tienda, es cuando yo me quedo anonadado de que esta persona se dedique a lo mismo que yo, es decir, a las redes, en moda”, explicaba sobre lo que le llamó la atención del caso.

“Que una persona que se dedique a redes en moda esparza odio de esta manera… porque si tú haces esa publicación es para que tus seguidores digan ‘sí, qué horror’, y comience esta bola de odio que es en lo que se está convirtiendo tristemente Instagram, en lugar de un sitio de inspiración y cosas bonitas y eso es lo que no me gusta. No me ofendí porque no le gustara mi outfit y jamás pedí su cabeza. Hay que leer más allá de los titulares”, recomendaba.

De forma muy sutil, también hizo algo de autocrítica: “Me parece que no reaccioné del todo bien, de acuerdo, pero no me parece bien encender un fuego y luego esconder las cerillas”.

Reacción en redes

Lejos de calmar los ánimos, en redes sociales sigue la guerra contra él. Algunos han buceado en el histórico de twitter para rescatar algunas de las publicaciones de Pelayo para poder acusarle de misoginia y gordofobia y para poner en cuestión su discurso sobre su postura en contra de generar odio en redes.

Está claro que las redes sociales generan mucho debate y cualquier copo de nieve puede convertirse en una bola gigante.