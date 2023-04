Jammie Foxx, ingresado de urgencia porque, según su hija, “experimentó una complicación médica”

Jamie Foxx se encuentra hospitalizado de urgencia después de que el pasado 11 de abril ingresara de urgencia. Lo ha anunciado su hija, la actriz de 29 años, Corinne Foxx, que ha compartido un comunicado de la familia en sus redes sociales.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”, rezaba ese comunicado que ha alertado sobre el estado de salud del actor.

No ha dado más detalles y no hay noticias de qué es lo que ha podido sucederle, pero seguro que pronto tendremos más noticias. “Sabemos lo mucho que le amáis y apreciamos vuestras oraciones. La familia ruega privacidad en estos momentos”, terminaba el comunicado. Y ya sabemos que eso de las oraciones, siempre alarma mucho porque hace pensar en algo serio.

En la publicación se han deshabilitado los comentarios por lo que muchos se han quedado con ganas de expresar su apoyo a la familia y al actor. Pero estamos seguros de que siendo uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, contará con mucha energía positiva.

Desde aquí nos unimos a esa oleada de apoyo que se está moviendo por redes sociales y esperamos una pronta recuperación que nos permita conocer los detalles de lo sucedido y el final feliz que todos esperamos. Tiene solo 55 años y una vida entera por delante.

