Lydia se desespera con Manuel en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’: “¿Es comparable?

Este lunes pasado La isla de las tentaciones comenzó las hogueras finales con el frío reencuentro de Laura y Alejandro. Hasta ahí pudimos ver y, de momento, no hemos tenido más que pequeños avances para hacernos una idea de lo que nos espera en el próximo programa.

Así, de primeras, parece que la única pareja que tiene una oportunidad de seguir junta es l que forman Lydia y Manuel porque ninguno de los dos ha sobrepasado el límite del beso que se habían impuesto.

Eso sí, Manuel ha reconocido que se siente atraído por Miriam y Lydia ha dejado caer que después de escuchar ciertos comentarios de su chico, empieza a pensar que está mejor sola que acompañada.

Lydia se desespera

En uno de los últimos avances hemos visto cómo, después de ver las imágenes juntos, Lydia se desespera con la actitud de Manuel. “Mírame a la cara, ¿es comparable que tú la metas en tu cama a que yo haga un juego?”, le pregunta ante la insistencia de su chico de justificar su actuación aludiendo a que ella ha hecho lo mismo en la otra villa.

“Lo de la cama está muy sacado de contexto”, se defiende él. Mientras él permanece tranquilo y serio, a ella cada vez la vemos más afectada por la incredulidad ante lo que está escuchando.

“A mí Miriam me ha gustado y te lo repito, es verdad, con ella he estado muy cómodo, pero en todo momento te he dado tu lugar”, le aclaraba él.

“¿Te estabas metiendo conmigo por decirle que me besara en la pierna, en un juego, mientras tú, sin ningún tipo de juego, se te ocurre tumbarla en un sitio y besarle por todo el cuerpo mientras disfrutas teniendo una erección?”, pregunta ella desesperada provocando la sonrisa de Manuel al recordar ese momento.

“Yo sé que lo he hecho peor”, acaba admitiendo. “¿Y por qué has empezado esta hoguera diciendo lo mal que lo había hecho?”, insiste ella. “Yo no me había visto tampoco”, reconoce él. Pero no deja de contraatacar: “A ver, que tú tampoco has sido Sor Lydia, ¿qué me estás contando?”.

Así están las cosas, aunque todavía nos queda mucho por ver de este reencuentro y, sobre todo, nos queda saber qué decisión final toman, aunque ahora pinta peor todavía.