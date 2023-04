Lali Espósito habla de la crisis de edad ahora que lanza nuevo álbum: “Es mucho mejor el sexo a los 30”

Este 13 de abril Lali Espósito ha lanzado su nuevo álbum, el quinto de estudio, que se llama como ella, Lali, “porque cierra una etapa de la vida, yo tengo 31, y quería que cerrara esa etapa y ese camino recorrido hasta hoy y darle ese moño a ese personaje que llegó hasta aquí y siento que tengo muchas cosas nuevas para hacer a partir de ahora y este disco define mucho a esa Lali que trabajó tanto para llegar a este quinto álbum”.

La cantante se pasó por Showriano para hablar de cómo lleva esta crisis de los 30 ahora que ha pasado la barrera. “Soy muy en general, de replantearme todo como, qué pasó hasta hoy en mi vida, qué cosas ya no soy y sigo diciendo que soy, pero me doy cuenta de que ya evolucioné. Qué cosas ya no me interesan. Qué gente ya no me importa. Cómo amo, cómo quiero que me amen. Cómo merezco que me amen. Cómo soy con el otro, si soy realmente amorosa, soy dependiente emocionalmente. De todo eso habla mi disco”, explicaba.

“Está muy bueno llegar a esta edad y plantearte qué quieres a partir de hoy”, aseguraba sobre lo que ha supuesto para ella este nuevo trabajo que tiene mucho de catarsis personal.

Solo los que han llegado a esa edad saben lo que supone y tanto Lali como Eva Soriano están en ese grupo. “Los 30 es como abrazar la contradicción de la vida. Hay cosas que hasta hace muy poco pensaba o decía de mí misma, de hecho, era muy cruel conmigo misma, diciendo, soy una persona así o asá. Y después te das cuenta que no y está bien abrazar esa contradicción y evolucionar sobre lo nuevo que sentís”, admitía Lali.

Ella está feliz con su edad y lo que supone. “Yo creo que me conozco mucho más ahora que cuando tenía 20, que eso no significa que sea así para todo el mundo, cada uno tiene su proceso personal en la vida. A mí me está pasando esto y lo comparto con amigos que les pasa igual. Es una edad muy especial en la que hay que dejarlo todo”, aseguraba y, por lo visto, es lo que ha hecho en su disco.

El sexo a los 30

“Poco se habla del sexo que es mucho mejor a los 30”, añadía Soriano. “Mucho mejor”, confirmaba Lali. “A los 20 estamos todos que no sabemos muy bien por dónde tirar y a los 30 tienes el mejor sexo posible, contigo mismo, no estoy hablando de otra persona que es un bajón”, continuaba Eva. “Con otro ser humano es horrible, pero solo, bien”, le seguía el juego la actriz y cantante.

Está claro que Lali está en un nuevo mood.