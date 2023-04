Nueva expulsión en ‘Supervivientes’ después de haberla pedido

Asraf Beno, Yaiza Martín o Katerina Safarova. Una de los tres concursantes de Supervivientes tenía que ser expulsado después de que Adara Molinero se salvara el pasado martes en Tierra de nadie.

El primero en salvarse era el novio de Isa Pantoja que no podía estar más feliz al sentir el apoyo del público, ya que en Honduras no tiene mucho. De hecho, la única que se levantó a felicitarle fue Adara.

La expulsión quedaba entre dos mujeres que tienen un interés romántico en la isla. Yaiza se ha casado en el programa esta misma semana con Ginés Corregüela y el tonteo entre Kat y Manuel Cortés va creciendo día a día.

Una había manifestado las ganas de quedarse y la otra, sus ganas de irse. En esta ocasión, las carpetas no sirvieron para salvarse.

Nueva expulsada

Jorge Javier Vázquez anunciaba que la salvada era Yaiza que sigue en el concurso. Alegría para las dos que conseguían lo que querían. Se despedía de todos sus compañeros y le decía a Manuel que esperara que le iba a dejar para el final. Y sí, le dio un beso en la boca, rápido y medio robado, pero se lo dio.

Antes de irse le dejaba la ventaja a Manuel “porque es la persona más especial que me llevo de este concurso, de hecho, una de las cosas por las que me alegro de haber venido a este concurso es por haberle conocido a él”.

El lastre se lo dejaba a Asraf, con el que más discusiones había tenido de su equipo, “aunque espero que no te toque”. Y se salió con la suya porque le dejó la ventaja a Manuel.

“No me ha dado tiempo de despedirme de Katerina, ha salido de la palapa echando leches. Tenía miedo de que le dijésemos, no, no, te quedas otra vez, es que se ha ido volando”, decía Jorge Javier.

La ventaja de Manuel era poder cambiar de equipo si quería y no había terminado de leer cuando ya contestaba rotundamente que no.

Jorge Javier le preguntaba si ahora se sentía más solito sin Katerina. “Si te digo la verdad, es una persona a la que le he cogido muchísimo cariño y evidentemente la voy a echar mucho de menos. He tenido que andar con ella a cuestas también un poquito porque ya desde hace un tiempo, los compañeros lo saben, que anda renqueante, no es una noticia de ahora que se vaya, y la verdad que para mí ha sido especial en el concurso”, decía.

El presentador le transmitía su pena porque ya no se daría una boda por el rito ortodoxo en la Plaza Roja de Moscú con Raquel Bollo llevando una nutria en la cabeza. “Teniendo una niña de dos años como tengo, si no me he casado por el rito gitano, por el rito de Moscú, tampoco”, aseguraba Manuel.

Playa de los olvidados

Y mientras en palapa seguían las cosas, Katerina llegaba a la Playa de los olvidados para reencontrarse con Artùr Dainese y Jaime Nava.

Recordemos que antes de la expulsión de Artùr, hubo cierto tonteo entre él y Katerina que, provocó el enfado de Alma Bollo. Veremos qué ocurre con este reencuentro.

Jorge Javier la informaba de que era su nueva localización. “Tengo muy buena compañía, no me quejo para nada, estoy contenta, compañeros top”, decía, aunque aseguraba que mantenía su deseo de querer irse.

“Yo estoy aquí los días que tenga que estar, pero al final, sí que me encantaría, por fin, llegar a Madrid y ver a mis padres”, aseguraba.

Veremos si sus deseos se cumplen. El domingo en Conexión Honduras habrá un nuevo expulsado definitivo.