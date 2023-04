Yulen Pereira se ha convertido en la última sorpresa que han recibido los concursantes de Supervivientes. Llegaba en barca a Cabeza de León donde se reencontraba con Asraf Beno. Se abrazaban como si fueran amigos de toda la vida. Después de los saludos pertinente y de algún comentario sobre la comida en el concurso, el novio de Isa Pantoja le preguntaba por Anabel Pantoja.

“Eso es lo que te tengo que contar, ya no estamos juntos, pero todo bien. Estamos bien, ella está bien, yo estoy bien, pero ya no estamos juntos desde hace un mes, más o menos. Pero, tranquilo, está todo bien”, le decía a Asraf que se quedaba en shock.

“Los pelos de punta”, decía Asraf. “Tranquilo, ella está bien, yo estoy bien. También se lo contaré a Arelys, pero ya está”, aseguraba mientras se abrazaba a Asraf que le aseguraba que “lo importante es estar bien. La verdad es que yo me acuerdo mucho de la Nochevieja esa, qué bien lo pasamos. Me has dejado a cuadros”.

Yulen no dejaba de repetir que todo estaba bien fuera y tranquilo, intentaba quitarle pesar a Asraf que tiene que seguir concursando y lo que menos necesita son más preocupaciones. “Me da pena porque yo os he visto muy bien, congeniabais muy bien, estabais muy ilusionados y, de repente que me digas esto, que no te he mentido, se me ha erizado la piel”, insistía.

Raquel Arias le decía que precisamente el día anterior Arelys le había estado contando todo sobre su relación. Así que, Yulen puso rumbo a Cayo Paloma para reencontrarse con su madre y contarle las novedades de su vida.

Madre e hijo

Un reencuentro emotivo, con muchas lágrimas. “Gracias, gracias, gracias, lo necesitaba, es mi vida, lo único que tengo”, decía una emocionada Arelys que no pasó por alto lo bien que olía su hijo. Y se quedó tranquila al saber que en cuestión de esgrima todo iba mejor de lo esperado.

Ion Aramendi le preguntaba si ya se había enterado de todo y antes de que llegara al tema Anabel, ya se adelantó Yulen. “Solo hay una cosa que no está bien, pero tranquila, que no te afecte en el concurso, Anabel y yo ya no estamos juntos, pero está bien. Yo estoy bien, ella está bien, estamos todos bien, todo ha acabado bien. Tú tienes que centrarte en esto”, le decía su hijo.

Ella quería saber si estaba todo tranquilo y si habían terminado bien y Yulen le dejó claro que sí. “Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y yo me acabo de enterar y lo siento muchísimo, me duele mucho, aunque la gente pensará otra cosa, pero me duele. Ya entiendo que mi hijo me dará sus explicaciones y podré hablar con Anabel, pero me duele tener que escuchar esto aquí”, le decía a Ion.

Tendrá que esperar a acabar su concurso para enterarse de más.