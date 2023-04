Dos nominaciones disciplinarias y otras cuatro elegidas por los concursantes en ‘Supervivientes’

Una noche dura para los concursantes de Supervivientes en la última gala de este jueves noche. Primero tuvieron que disputar el juego de localización con duelos de obstáculos que dieron la victoria a Playa Paloma que decidió permanecer en su playa pese a que ello conllevara renunciar a una suculenta recompensa de comida.

Luego llegaron los juegos para conocer a los nuevos líderes de la semana. Bosco y Diego acabaron obteniendo el collar y, por tanto, la inmunidad.

Esta semana empezaban las nominaciones con dos nombres dados: Arelys Ramos y Yaiza Martín. La dirección del programa decidía nominarlas disciplinariamente tras protagonizar una monumental bronca que se les fue de las manos.

Todo comenzó una noche en la que el grupo debatía si caramelizar el coco para el desayuno o no. Yaiza era partidaria y Arelys, no. Yaiza empezó a levantar la voz a dos palmos de la cara de Arelys que se la apartó con la mano.

“La dirección del programa ha tomado la decisión de nominaros disciplinariamente a las dos esta semana. Entendemos que dadas vuestras difíciles circunstancias es complicado mantener la calma en una discusión, pero el programa no puede consentir actitudes inapropiadas, invadir el espacio personal o el contacto físico. Esperamos que esta nominación directa os ayude a ponerlo en práctica de ahora en adelante”, les informaba Jorge Javier Vázquez.

Nominaciones de Cayo Paloma

Y así llegaron a las nominaciones de la semana. Comenzaron las votaciones en el equipo de Cayo Paloma.

Adara: Nomino a Manuel porque nuestra relación está mejor, pero es la persona con la que menos trato tengo en el día a día.

Alma: Sintiéndolo mucho y no quedándome más opción porque uno es mi hermano y el otro Jonan con el que llevo desde el principio, sintiéndolo mucho, nomino a Adara. Me cuesta muchísimo, lo he hablado con ella y es con una de las personas con las que quiero llegar a la final.

Jonan: Nomino a Manuel con todo el dolor de mi corazón porque no quiero tocar a mis niñas.

Manuel: Voy a nominar a Adara, aunque nos hemos reconciliado, es un poco por descarte ya que a Jonan prefiero no tocarlo.

Empate en votos entre Manuel y Adara, marrón para Bosco. Empezó salvando a Adara para luego volver a nominarla con su voto de líder. “Esto es lo que se conoce como un giro de 360 grados”, comentaba Jorge Javier.

Nominados de Cabeza de león

Llegaba el turno de Cabeza de León que también tenía que sacar a sus dos nominados.

Arelys: Nomino a Ginés porque creo que se va a salvar y esta semana las votaciones en mi grupo son super complicadas.

Asraf: Nomino a Ginés porque he discutido mucho con él, me ha llamado payaso, cosas que no me han gustado. Ya me siento un poco mal porque pierdo las pruebas, me siento con poca fuerza mental, estoy agotado, no sé qué me pasa… no tiene nada que ver con la nominación, pero lo tenía que expresar.

Raquel: Nomino a Asraf porque la verdad es que tenemos un panorama aquí en la palapa.

Yaiza: Yo también voy a nominar a Asraf, la convivencia con él es super complicada, siempre está como aislado y me cuesta mucho con él la convivencia.

Ginés: A Asraf, como siempre, soy de piñón fijo.

Asraf quedaba, por tanto, como nominado del grupo que se unía a Yaiza y Arelys. A Diego no le quedaba otra que tener que dar su voto a Raquel porque Ginés es intocable para él. “Es una superviviente de la leche, espero que la gente lo tenga en cuenta esta semana a la hora de salvar, pero es que Ginés es mi uña y carne”, explicaba mientras pedía la salvación de su compañera.

De esta manera, tenemos seis nominados esta semana: Manuel, Adara, Asraf, Raquel, Arelys y Yaiza.