Belinda detalla en 'El Hormiguero' cómo vivió el tenso momento en el que un fan la acosó sobre el escenario

La cantante, modelo, actriz y empresaria Belinda fue la invitada de honor con la que El Hormiguero de Pablo Motos cerró su semana y, como no podía ser de otra manera, la hispanomexicana no se mordió la lengua en el plató de Antena 3 y, con su característico buen humor, a las preguntas que el presentador y las hormigas le fueron formulando.

Belinda, que fue a presentar su nuevo single Eden, se atrevió incluso a hablar sobre uno de los peores episodios de su carrera como artista que tuvo lugar hace solo unas semanas. El pasado 27 de marzo la cantante se subió a un escenario de México para ofrecer un nuevo concierto a sus fans cuando, en medio de la actuación, uno de sus seguidores consiguó saltarse las barreras de seguridad y subirse a las tablas para abalanzarse sobre ella provocando que esta casi se caiga.

El fanático parecía solo querer abrazarla, sin embargo, traspasó todo los límites de libertad personal y el equipo de seguridad tuvo que actuar rápido para separarlo de Belinda. Sin embargo, para sorpresa de muchos, fue la propia artista la que logró zafarse del fan a base de mano izquierda.

Muchos están aplaudiendo la forma en la que Belinda manejó esta ofensa, pero nada más alejado de la realidad. NADIE tiene derecho a manosearte con el pretexto de estar alcoholizado o ser tu fan. Y todavía lo abraza, yo no podría 🤮



Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/0E9cLEd69M — 𝙇𝙤𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙣𝙩𝙤 (@007Lola_Mento) March 28, 2023

Belinda mantuvo en todo momento la calma y dialogó con el fan hasta que le convenció, usando un tono muy cariñoso y cercano, de que se calmase y abandonase el escenario. De este modo, en solo unos pocos segundos y ante la promesa de que si lo hacía de forma tranquila el equipo de seguridad no le haría daño alguno, el fanático la acabó y se bajó de las tablas para seguir disfrutando del concierto desde abajo.

Belinda se quedó en shock pero supo gestionar la situación

Preguntada por Pablo Motos, Belinda explicó que en un principio se quedó en "shock" al ver que un hombre se abalanzaba sobre ella y la agarraba. "En el momento no sabes... Estás como en shock. Pero el amor de los fans... Yo siempre sentí que no tenía una mala intención. Yo no lo conocía, pero los belifans siempre son muy intensos, muy cariñosos, pero no lo hacen con mala intención", explicó la artista.

Además, Belinda también apuntó que, al percatarse de que el asaltante estaba ebrio, ella misma le pidió al equipo de seguridad que la acompaña en los shows que le tratasen con cuidado y cariño porque en ningún caso quería que este saliese herido.

"A veces la euforia no la controlas.... No controlas muchas veces las emociones. El autocontrol es lo más difícil que hay en la vida, el control de las emociones y controlarte a ti, y yo pienso que él estaba sin control y no sé como lo manejé", añadió la mexicana para zanjar el tema.