Yaiza y Ginés: Boda en ‘Supervivientes’ con excluidos, noche de bodas y comentarios de la hija del novio

Cabeza de león ha estado muy entretenida esta semana en Supervivientes organizando la gran boda de la edición, la de Yaiza Martín y Ginés Corregüela. Después de todo el culebrón que se ha montado con el rey del bocadillo y sus múltiples mujeres, parece que, por fin, se ha decidido por una.

Después de haber recibido en la playa a su hija y su ex mujer asegurándolas que, si le perdonaban, él volvía a casa con ellas, llegó Yaiza, su novia tras su divorcio y se decidió por ella. Y, además, se quedó como concursante para sustituir a Gema Aldón.

El destino estaba de su parte y en la lotería de la nueva división de grupos les tocó estar juntos y ahí, en Cabeza de león es donde decidieron casarse. Y todos sus compañeros han ayudado estos días con los detalles para que todo fuera perfecto.

Anillos trenzados, vestido de palma, atril y paseíllo decorado, oficiante e invitados, que había lista a cargo de la novia. No todos eran bienvenidos. De hecho, le dejó claro a Asraf que él no iba a asistir. Le explicó que no quería nada, ni nadie que le incomodara y de ahí que le hiciese quitar sus cosas del escenario que había elegido para dar el ‘sí, quiero’.

“Lo que es un acto de amor, la verdad es que me ha dado un poco de pena la exclusión de Asraf”, le decía Jorge Javier Vázquez en palapa tras ver las imágenes. “A mí también”, apostillaba Adara Molinero, amiga de Asraf.

“Tiene un porqué y un motivo. Llevamos toda esta semana compartiendo la isla y conviviendo y él es el único que se ha querido desplazar del grupo, es el que no ha querido colaborar ni participar en nada”, se justificaba Yaiza. Pero sus compañeros no acababan de compartir su postura.

Noche de bodas

El caso es que hubo boda y también noche de bodas con movimiento bajo la lona. “Muy largo, muy largo, no fue, ¿no?”, preguntó el presentador.

“Me sentía que estaba en medio de un estadio de fútbol, todo el mundo ahí como pendiente. Las cositas de casa, pa’casa. Yo estaba como mírame y no me toques”, contestaba Yaiza que no se veía muy cómoda hablando de estos temas que, sin embargo, tanto le gustan a Jorge Javier que no dejaba de preguntar detalles.

Opinión de Miriam

La hija de Ginés, estaba en plató viéndolo todo. La misma que había ido a Honduras a darle ánimos y había despotricado contra él cuando vio su reacción al encontrarse con Yaiza.

“Yo creo que parra Nochebuena no están juntos, apuesto 500 euros”, decía ella cuando el presentador le preguntaba cómo pasarían las navidades en familia.

“Lo poco que recalco de la boda es la poca vergüenza que ha tenido de decirle a Asraf que no esté en mi boda, como si alguien le importara su boda, como si fuera Isabel la Católica”, comentaba Miriam.

También opinaba sobre la noche de bodas: “El misionero patético. Primero mi padre, antes de aprender a hacer la cruceta, que aprenda a besar. Antes de estar encendido necesitas un buen beso y parecía un gusano”.

También se ha pronunciado gran parte de la audiencia que ha compartido comentarios que no son muy favorables para la novia que cada día tiene más enemigos. Sus continuas broncas y desaires con sus compañeros no están muy valoradas.

Esta semana está nominada de manera disciplinaria tras una fuerte discusión con Arelys Ramos. Veremos qué ocurre con ella y si los novios tienen que separarse antes de lo que les gustaría.

Está claro que el culebrón sigue.