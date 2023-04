Bely Basarte se apunta al rojo en su último videoclip, M-40. Un tema desenfadado en el que la vemos bailar, apostar por el carpe diem y disfrutar de la vida.

“Llevar el pelo rojo significa que tus toallas van a ser rojas o rosas. Que cada vez que vas a la ducha el agua es rosa y que te tienes que secar bien el pelo para no dejar la almohada también así. Pero a mí me gusta, me empodera”, asegura sobre el color de su pelo.

Y es que el rojo es pasión y es tendencia y ella no ha sido la primera ni la última en lucirlo. Por eso comentamos con ella algunos total looks rojos de otras mujeres y algún hombre.

Rosalía

Empezamos con Rosalía, me encanta, me fascina y la quiero muchísimo y va de rojo cuero y me encanta. A mí me encanta. Lo que está haciendo me parece que se la suda y está contenta con lo que hace. Tiene mucho talento, que se rodea muy bien y defiende muy bien su proyecto y mola mucho lo empoderada que está. Creo que lo tiene todo. Es verdad que la primera vez que escuché lo de motomami dije, eh, y ahora fan absoluta. Con Rosalía coincidí con ella en unos premios 40. Le pedí una foto, justo acababa de sacar El mal querer y coincidimos ahí en los premios.

Dua Lipa

Dua Lipa, me encanta también. Va guapísima. Dua Lipa me gusta un montón. Creo que hace muy buena música, creo que mola mucho, que está marcando mucha tendencia. Yo recuerdo la primera vez que escuché New rules, me voló la cabeza con la producción, con ese contra, el videoclip. Recuerdo ir en la furgo con mi madre y decir, ‘¿puedo escucharla otra vez, otra vez?’. Y la ponía y era como ‘Dios, cómo puede ser tan temazo’. Me parece que hace cosas muy guais.

Sam Smith

Sam Smith… qué chulo, me encanta. Se le ha estado criticando. Como que hay una gordofobia en la sociedad terrible y que no aguanto y no soporto una vez más, para qué haces un comentario del cuerpo de alguien que no te ha pedido y que para qué tienes que decir del cuerpo de una persona, es su cuerpo, hace lo que quiere. Es una declaración de intenciones total. Me encanta que esté jugando tanto con toda la imagen. Hemos visto a otros artistas que han decidido vestirse o expresarse con la ropa de otra manera, pero como lo está haciendo Sam Smith es especial y está callando bocas.

Sam Smith y Kim Petras, todo al rojo. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche… se está sujetando la tripita. Muy mona de rojo, unas botazas increíbles, muy chula. No la sigo mucho, pero creo que mola cómo apoya a la música y comparte mucho. Al final hay mucha gente que conoce ciertas canciones o ciertos artistas porque Cristina Pedroche ha hecho un tiktok o ha hecho un reels y creo que mola que, aunque estemos en disciplinas distintas nos podamos sumar.

Shakira

¿Esta es Shakira? Sale ahí con los ojillos cerrados. Muy chula, muy guay Shakira, un referente, por supuesto, ¿quién no ha escuchado todos sus temazos? Yo la verdad es que, cuando era pequeña el disco suyo lo había escuchado un montón. Era más fan quizás de esa música que de la que hace ahora. ¿La session con Bizarrap? Es su session y hace lo que quiera con ella también y me parece bien. Es una forma de expresarse y si ella necesitaba hacerlo así, adelante.

Miley Cyrus

Esta es Miley. Soy muy fan, desde pequeña. Hannah Montana sí es verdad que no lo veía, pero luego, su música que sacaba con Party USA y todo eso, decía, es que la tía mola y me escuchaba sus discos más allá de las famosas, como las otras que venían en el disco y pensar, es que lo hace muy bien. Y recuerdo verme un montón de veces su actuación en el Rock In Río, en Madrid, y decir, es que es una chavala que tendrá 16 años, 17, y se come el escenario y ha estado toda la vida de focos y de prensa y lo está llevando muy bien para todo lo que es. Es verdad que es polémica, pero eso no hace que deje de ser una genia.

Rihanna

Rihanna. Esta es mi favo, yo creo. Rihanna, mi novia. Soy super fan de ella. Me parece que hace las cosas muy bien, tiene muy buena actitud. Mola mucho la línea de ropa, de maquillaje, se esfuerza por incluir a todo el mundo y darle voz a quien no la tiene. Molaría que sacase algo de música, pero entiendo que hasta que no vuelva a ser billonaria, igual no lo hace, pero sí que molaría volver a tener mucha música de Rihanna, pero si no, tenemos muchos temazos, ya lo demostró en la Super Bowl y se podía haber tres más y seguirías siendo temazos. A mí me gustó. Sé que hubo mucha crítica, que se movió poco. Pues a mí me pareció que se movió lo que se tenía que mover, con un flow tremendo y que lo hizo como es ella. Me encantó, podría haber sacado alguna colaboración, alguien más a cantar, pero es que es Rihanna, puede hacer lo que quiera.

Rihanna en la Super Bowl. / Adam Bow/Icon Sportswire via Getty Images

Ana Mena

Ana Mena, muy chulo lo que está haciendo, me encanta. Todo tiene que ver con LOS40. Nos conocimos en una fiesta de nominados de LOS40, hace ya unos años y era como que está empezando, mira qué mona. Además, mi segundo apellido es Mena y yo, mi prima. No somos primas. Creo que es muy guay lo que está haciendo. Me alegro un montón porque le está yendo muy bien y cada vez la escucho más, en más sitios. Es una tía que se la ve que es una curranta. Que canta, que baile, que se lo trabaja mucho y me encanta. Música ligera me gusta muchísimo, es justo la que estoy cantando ahora en mi cabeza.

Zendaya

Zendaya, ¿qué te voy a decir? Es maravillosa, yo la adoro. Me gusta. Voy a decir una cosa que me van a matar. No he visto Euphoria, la tengo pendiente y me la llevan diciendo amigos… yo creo que están siendo tan pesados que me hace retrasarlo más. Me dicen, ‘vas a flipar porque lo hace muy bien Zendaya y vas a flipar con toda la estética’ y digo, tengo que ver Euphoria ya de una vez. No me ha hecho falta ver Euphoria para estar fascinada con esta mujer porque aparte de ser guapísima he visto entrevistas porque ha hecho de Spiderman o de otras pelis que ha hecho y se le ve una actitud, me encanta. Y me encanta con Tom Holland, son una couple goals. Me encanta.

Karol G

Esta es Karol G. No la he escuchado mucho, pero se la ve super empoderada, lleva un mono chulísimo, que yo no sé si sería capaz de ponerme, pero a ella le queda… y el pelo rojo también. No es la música que escucho, Karol G y todo esto, es como música que obviamente he escuchado porque vayas donde vayas suena, pero no es lo que me pongo en casa. Ahora, a tope, lo apoyo un montón, pa’lante, las mujeres arriba y, sobre todo, en estos géneros latinos, urbanos, que siempre han sido bastante machistas, que estén saliendo mujeres, o la Tokischa también, me mola que estén haciéndose hueco en ese panorama.