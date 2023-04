DJ Nano se une a Pacha Ibiza para llevar la mejor música de baile a las noches de verano en la isla

DJ NANO es uno de los referentes en cuanto a música electrónica se refiere en España. Tras triunfar en la capital con el musical The Rhythm Of The Night, el madrileño se prepara para trasladar su música a la isla más fiestera de España, Ibiza.

A partir del 25 de mayo y hasta el 5 de octubre, todos los jueves de la temporada veraniega el conocido DJ será el encargado de poner el ritmo en Pacha Ibiza, una de las discotecas más emblemáticas de la isla; con su sesión DJ NANO & FRIENDS. Una cita que sin duda los amantes de la música electróncia no se pueden perder.

En total serán 12 fechas en las que además de DJ NANO, los asistentes podrán disfrutar de más invitados que semanalmente serán seleccionados por el propio artista. Así, cada sesión promete ser un viaje musical electrónico entre el house melódico y el mejor remember. Los lineups de cada fiesta se anunciarán muy pronto.

Según cuenta el propio Nano, "tener residencia en Pacha Ibiza es tener residencia en el club más importante del mundo. Cualquier DJ de talla mundial tiene como meta tener una residencia o una fiesta en Pacha Ibiza. Hacía mucho tiempo que quería hacer algo en Ibiza con un sonido más club, más cuidado, con mucha clase y sin duda el lugar era Pacha"

DJ Nano, un artista internacional

Dj Nano ha llevado su música y su mesa de mezclas alrededor de todo el mundo, pinchando en los clubs más exclusivos a nivel internacional. El madrileño ha pasado por ciudades desde Miami hasta Tokio, pasando por Roma, Dubai, Nueva York e incluso Bangkok.

Pero a pesar de su éxito fuera de España, el Dj no olvida sus orígenes ni a sus fans nacionales, que siguen siendo los más fieles consiguiendo que Nano haya batido todos los récords con su marca Oro Viejo by Dj Nano. Tanto que en la última edición del evento se convirtió en el acontecimiento electrónico de un solo artista con mayor número de entradas vendidas del país.

Este 2023 se cumplen exactamente 50 años desde la inauguración de Pacha Ibiza, que celebró su primera fiesta en 1973. Desde entonces, el club se ha convertido en un icono de la vida nocturna a nivel mundial. Y como no podía ser de otra manera, qué mejor que contar con uno de los mejores DJs del país para celebrar su 50º aniversario. ¡No te pierdas a DJ Nano en Pacha Ibiza este verano!