Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, da a luz a su primer hijo

Era el pasado mes de noviembre cuando Zayra Gutiérrez, hija del futbolista Guti, anunciaba en sus redes sociales que estaba esperando su primer hijo junto a su chico, Miki Mejías. A sus 22 años, la joven iba a convertir en abuelo al exjugador del Real Madrid, una noticia que no dejaba indiferente a nadie y de la que tampoco se libraba de las críticas.

Tras una larga espera, la cuenta atrás parece que ha llegado a su fin tal y como ha anunciado la revista ¡HOLA! Ha sido este 16 de abril cuando la pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo, un niño de lo más deseado por toda la familia y en especial por Guti y Arantxa de Benito que también se estrenan como abuelos.

Según se ha conocido, tanto la madre como el pequeño se encuentran perfectamente. Tan solo hace tres días, Zayra Gutiérrez salía de cuentas y, dos días más tarde, ha dado a luz a su bebé. Un niño al que han llamado Hugo y que ha llegado al mundo a través de un parto natural, pesando 2.600 kg.

Un cambio en sus vidas

El nacimiento de este pequeño supone un cambio brutal en sus vidas llenas de primeras veces y el broche de oro a una etapa de sus vidas increíbles, preparados para vivir otra mucho mejor.

Y es que, tal y como escribía hace unos días Zayra en sus redes, no puede estar más feliz con su maternidad y no dudaba en gritar a los cuatro vientos la ilusión que le hacía vivir esta nueva etapa: "No puedo star más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripa. Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien es esta vida", escribía emocionada.