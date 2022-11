La hija de Guti, Zayra Gutiérrez, le va a hacer abuelo y las redes estallan con la noticia

La frase cómo pasa el tiempo no es baladí en este artículo. Porque Zayra Gutiérrez, la hija del futbolista Guti, ha anunciado en las redes sociales que va a ser madre junto a su pareja Miki Mejías. A sus 22 años, la joven va a convertir en abuelo al ex jugador del Madrid, una circunstancia que ha hecho estallar las redes sociales.

"Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora" empezaba explicando la hija que José María Gutiérrez 'Guti' tuvo junto a Arantxa de Benito no con Romina Belluscio.

"No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo" concluía la joven hija del jugador a quién hemos visto recientemente como personaje de actualidad y cuyo nombre llegó a sonar para algún reality.

Pero probablemente recordaréis su nombre por la sonora polémica que protagonizó después de que se filtraran unos vídeos privados en los que insultaba a su madre porque la prohibía hacer fiestas en plena pandemia, una circunstancia por la que tuvo que pedir disculpas públicamente.

"Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. La p... retrasada", se la escuchaba decir a la joven en uno de los mensajes que ha hecho públicos el programa de Jorge Javier Vázquez, Sálvame, cuando saltó el escándalo a los medios.

Ahora es noticia por una cosa mucho más positiva y en las redews sociales todavía no dan crédito a que Guti vaya a convertirse en abuelo. "'Guti va a ser abuelo' y otros titulares que te llevan de la manita hasta la puerta de la residencia de ancianos", "Dentro de 15 o 16 años, habrá un chaval tomándose un vozka con lima con sus colegas un sábado en un garito de Madrid y dirá mirando a la barra: 'Ésta la paga mi abuelo'". Y ese abuelo será Guti. o "POV: salir de farra a Opium o Blackhaus, encontrarte a tu abuelo, y que le tire fichas a tu crush. No, no quisiera ser el nieto de Guti..." son algunos de los mensajes virales que más interacciones han tenido en las redes sociales.