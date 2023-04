Las palabras de Miki Mejías a Zayra Gutiérrez tras tener su primer hijo: “Me ha cambiado la vida”

Hace 48 horas anunciábamos que Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista Guti, se convertía en mamá primeriza de un pequeño llamado Hugo. Un bebé que llegaba al mundo para colmar de amor y felicidad a toda la familia. Ahora que ya han podido disfrutar de las primeras horas junto a su pequeño, Miki Mejías, padre de la criatura ha querido compartir con toda su comunidad de seguidores una imagen de lo más tierna.

A través de su perfil de Instagram, Miki ha publicado una instantánea de Zayra Gutiérrez tumbada en la camilla del hospital y abrazando a su pequeño, el cual aparece tapado con un pequeño emoticono de un pollito saliendo del cascarón. Lo más llamativo probablemente no es la imagen sino el mensaje que Miki ha querido dedicar a su pareja y también a su bebé.

“Mis súper campeones🙌🏼 Hoy me ha cambiado la vida llevaba un tiempo preparándome, pero da igual lo que te cuenten o lo que veas por ahí, es el día más maravilloso de tu vida. No se puede explicar con palabras lo feliz que me sentí ayer y la unión que sentí contigo. Mirarnos así, vivir este momento contigo, y ver cómo tenemos ya en nuestros brazos al pequeño Hugo ha sido y será mi mejor recuerdo e imborrable ya de por vida. 24 horas han pasado y no paro de verle y de admirarte a ti por tu valentía y el amor que nos das constantemente. Te amo, os amo, y sólo tengo ganas de pasar tiempo, toda la vida a vuestro lado. Buenos días, Dormilona y Huguito🤍👶🏼”, ha expresado el joven.

La publicación se ha llenado de felicitaciones de anónimos y famosos, que no han querido pasar la oportunidad de dedicarles unas bonitas palabras a la pareja para que disfruten cada instante de la nueva familia que han formado.

La reacción de Arantxa de Benito

Horas más tardes de que Miki escribiese estas palabras, Arantxa de Benito publicaba varias instantáneas junto a la bisabuela, el nuevo miembro de la familia y los padres de la criatura sosteniéndole en brazos. Junto a estas tiernas imágenes, la presentadora de televisión ha manifestado que “la ilusión” supera a los “sueños” y que están deseosos de “vivir cada instante” junto al nuevo miembro, así como de verle crecer y llenarle de “amor”.

La emoción y la ilusión traspasa la pantalla, algo de lo que Zayra y Miki nos han hecho partícipes desde que hicieron pública la noticia de que iban a ser papás, ya que han manifestado lo felices que se sienten por este proyecto en común. “No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita”, explicaba la joven hace unos días desde su perfil de Instagram.