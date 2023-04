Desnudo integral de Anabel Pantoja: “Te ridiculizas tú misma”

Este domingo veíamos en Supervivientes: Conexión Honduras a Yulen Pereira en Honduras informando a Asraf Beno y a su madre, Arelys Ramos, sobre su ruptura con Anabel Pantoja. Y es que, desde que se anunció que ya no están juntos, él no ha dejado de hablar del tema. Dio la exclusiva en una entrevista que no debió hacerle mucha gracia a su ex.

A muchos les ha sorprendido la reacción de Arelys que aseguró que le dolía conocer esa triste noticia y que hablaría con Anabel a la vuelta. Una Anabel que no se ha pronunciado demasiado y que está destrozada, según sus amigos.

Y mientras, ella, en España compartía un par de fotos con su desnudo integral. “Aquí estoy, y aquí seguimos 💪🏽”, escribía junto a las imágenes tomadas en Gran Canaria. Y claro, como siempre suele suceder cuando hace algo así, se han multiplicado las críticas.

Te encanta exhibirte, te ridiculuzas tú misma, ya tienes una edad para sentar cabeza, a veces pienso que te falta un hervor

Esta chica perdió la vergüenza

De verdad, ¿Es necesario ésto?

Deja de hacer el ridiculo anda

Experta en ordinariez y devorar comida de 💩 Y si le sumamos que se piensa que los demás son sus lacayos… pues así te va! Diva Low Cost

No entiendo porque siempre tiene q estar desnude.que puede hacer lo q quiera,claro está.pero vamos,no lo entiendo

Influencer?...de toda la vida se le llama hacer el RIDÍCULO no haces otra cosa,centrate de una puta vez ya cansas y si quieres vivir de esto vas por mal camino no aportas nada que no sea hacer el ridículo

Vuelta a la televisión

Justo el fin de semana en el que nos enteramos de que Anabel vuelve a la televisión. "Aún no puedo decir dónde o cuando va a salir, pero ya se han hecho las primeras grabaciones de un programa donde Anabel Pantoja va a ser la protagonista", anunciaba Aurelio Manzano en Fiesta.

Sabemos que el programa en cuestión se llamará Los viajes de Anabel y al modo de Jesús Calleja, nos permitirá verla en diferentes lugares entrevistando a gente conocida.

Desde que había vuelto de Supervivientes, se había alejado del medio, pero está claro que era algo temporal porque estaba preparando este nuevo formato.