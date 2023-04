La nueva expulsada definitiva de ‘Supervivientes’ se va con mal sabor de boca

El jueves pasado vimos en la gala de Supervivientes que Katerina Safarova daba saltos de alegría al saber que era la nueva expulsada. Lo que no sabía todavía es que no iba a volver todavía a España como era su deseo. Antes tenía que pasar por Playa de los olvidados.

Allí se reencontró con Artùr Dainese con el que había hecho muy buenas migas durante el concurso y con Jaime Nava. Una vez más, pedía que la expulsaran a ella. Este domingo sus deseos se han hecho realidad.

Ion Aramendi la comunicaba que era la expulsada definitiva. Tras darse un fuerte abrazo con cada uno de sus compañeros, Katerina les hacía saber que le sabía muy mal que tuvieran que cargar con el castigo impuesto por la organización tras haberla pillado robando comida.

Despedida

“No, hemos comido, no eras tú solo”, le intentaba tranquilizar Jaime. “No te rayes, has hecho un concursazo, has aguantado, estabas mal desde la primera semana y has aguantado siete semanas”, le animaba su compañero.

“Me sabe mal irme con ese sabor en la boca de esta experiencia. Quiero pedir perdón al equipo y, sinceramente, me sabe muy mal el acto de robo y solo me queda pedir perdón por ello”, entonaba el mea culpa.

“También, me gustaría dar las gracias a Supervivientes por esta maravillosa experiencia única. Me voy llena de emoción, me voy con muchas experiencias nuevas, me voy con gente de aquí y simplemente quiero dar las gracias por esta oportunidad”, acertaba a decir antes de que Ion se despidiera de ella definitivamente.

“Chicos, mucho ánimo. Aguantad, que lo estáis haciendo muy bien”, les decía a sus compañeros antes de un último abrazo previo a subirse a la barca que la devolverá de vuelta a la civilización.

Jorge Javier Vázquez se ha quedado ya sin su saludo de gimnasta desde Honduras.