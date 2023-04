“Chicos, os voy a pedir que no os hagáis daño, que os conozco y os quedan muchas semanas de supervivencia”. Estas palabras eran las que pronunciaba Laura Madrueño ante la final del juego de recompensa en la última gala de Supervivientes: Conexión Honduras.

Y es que esa final la disputaban Asraf Beno y Diego Pérez, dos concursantes que tienden a darlo todo en las pruebas y que, además, arrastran desavenencias.

La prueba consistía en salir de la arena corriendo al mar para hacerse con la única boya que había y que tenían que conseguir llevar a la cesta que les esperaba en la orilla. La recompensa era un masaje para quitar contracturas y una comida caribeña.

Ya antes de llegar a la boya, andaban peleándose mientras Ion y Laura les pedían que tuvieran cuidado. “Sin hacerse daño”, pedían. Finalmente, Diego cogía la pelota mientras le preguntaba a Asraf qué hacía agarrándole el bañador. “Suéltame que me has agarrado del cuello y me has tirado del bañador, e iba primero que tú”, le decía a su compañero.

Laura insistía en que mantuvieran la deportividad. Yaiza le pedía control a Asraf que no parecía dispuesto a dejar ganar fácilmente a Diego y acababa arrebatándole la pelota.

Diego se ponía encima de Asraf para no dejarle salir a la orilla. Laura le pedía que se quitara de encima de Asraf y al hacer caso omiso, le daba la victoria al novio de Isa Pantoja.

Amarga victoria

Diego salía del agua completamente cabreado, dando una patada al agua mientras Asraf celebraba su victoria. “Diego, te he pedido reiteradamente que te levantases de encima de Asraf”, le intentaba explicar la presentadora.

“No vale agarrar, no vale agarrar y me ha tirado del pantalón y me ha hecho una ahogadilla y luego yo no me puedo poner encima, venga hombre”, decía completamente fuera de sí.

“Los dos no habéis tenido una actitud muy deportiva”, añadía Laura. Asraf intentaba darle la mano y decirle que no pasaba nada, pero Diego no estaba dispuesto.

“No vamos a permitir estas actitudes por parte de ninguno de los dos. Diego, yo he sido la que te ha pedido, por favor, que te levantaras, en múltiples ocasiones, de encima de Asraf, y no me has hecho ningún caso. Has llegado hasta el límite y lo sabes, te lo ha dicho Yaiza, te lo han dicho tus compañeros, te lo he pedido yo porque me lo estaba pidiendo la organización, lo han escuchado tus compañeros”, le decía Laura.

Él aseguraba que no la había escuchado durante el forcejeo en el agua y se defendió una vez más. “Para una vez que gano, ¿no puedo celebrarlo bien, o qué?”, se quejaba Asraf.

“Supervivientes, creo que estáis teniendo unas actitudes que tendríais que revisar entre vosotros. Esto es un concurso, esto es un juego, esto es algo que busca la diversión y, desde luego, no buscamos el enfrentamiento y menos que os hagáis daño y que os peleéis. Por favor, recapacitad todos”, les pedía Laura.

Asraf devolvía la pelota al cesto y Laura le pedía que le dejara su espacio. Finalmente, Ion le proclamaba ganador y él no paraba de dar las gracias.

Una prueba más de que en Cabeza de león hay mucha tensión y que antes o después tenía que explotar. No va a ser fácil la convivencia en esa playa.

La audiencia también ha estado muy pendiente de lo ocurrido y parece que hay un claro posicionamiento en contra de Diego y su reacción.

Cada vez son más denuncias por bullying de la audiencia contra Yaiza, Diego y Ginés, y como bien dice Kiko Matamoros, no hacen más que beneficiar a Asraf.