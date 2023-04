Álex define lo que ha sentido al ver a Marina en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’

Este lunes noche podremos ver, por fin, las hogueras finales de La isla de las tentaciones. Empezaremos con Laura y Alejandro que fue la que se quedó en el arranque la semana que viene. Un frío reencuentro que tendrá momentos lacrimógenos como hemos visto en algún avance. Nos queda por ver la decisión final que van a tomar, aunque parece clara.

También hemos visto cómo Naomi y Adrián pasaban de los gritos a las lágrimas y los abrazos. O a Lydia y Manuel mantener la calma hasta cierto punto. En cuanto a Marina y Álex, parece que, en su caso, también están las cosas claras.

Es ella la que está en la hoguera cuando llega él. Llevan a sus espaldas haber caído en la tentación. Ella con Manuel, que acabó yéndose de la villa cuando vio como ella tonteaba con Miguel de Hoyos. A él, le hemos visto mantener relaciones sexuales con Yaiza con la que parece haber comenzado una relación.

El suyo ha sido otro reencuentro frío. Ella le había dejado la pulsera que le regaló como símbolo de su relación en su asiento. Él la recoge para posteriormente tirarla al suelo. “Se la puedes regalar a Yaiza”, le dice Marina.

“Ya tengo algo mejor aquí”, le contesta señalándose el costado donde se ha tatuado su inicial. Marina no puede reprimir las carcajadas. “Desde luego que se ha reído bien de ti la chica”, le dice.

Álex reconocía que está tranquilo después de ver la actitud de Marina que ha logrado acabar con todos los nervios previos que había sentido.

“Desde el momento uno te has olvidado que estabas conmigo y en ningún momento me has querido, ni aquí ni fuera”, le grita Marina. “Si lo único que querías era llevártela a la cama”, le decía cuando él asegura que había sido todo con sentimiento.

Primeras sensaciones

Sandra Barneda interviene para saber qué había sentido Álex al verla después de tantas semanas y su respuesta es contundente: “Asco, porque es una falsa”.

Es solo el inicio de la hoguera y después de seis ediciones ya sabemos que estos reencuentros son una montaña de sentimientos que van desde el asco a la nostalgia de momentos mejores. Y seguro que en su caso no va a ser diferente.