Avacen semanal de 'Pecado Original' (Antena 3): Ender ve una oportunidad de humillar a Yildiz

Comienza una nueva semana en Pecado Original, la serie turca de culto de Antena 3. Tras el apoteósico final de Tierra Amarga, la cadena ha colocado esta nueva ficción para sus tardes diarias y, aunque las expectativas han sido altas, ha resultado ser toda una promesa.

De lunes a viernes, a partir de las 17:30 horas, los espectadores pueden seguir la aventuras (y desaventuras) de dos hermanas, Yildiz y Zeynep, interpretadas por Sevda Erginci y Eda Ece, y de Ender, con la actriz Sevval Sam.

Pecado Original, la serie turca "rompe récords"

Pecado Original nos trae la historia de tres mujeres, muy distintas entre sí, que persiguen un mismo objetivo: luchar por conseguir lo que quieren. Su interpretación traspasará la pantalla demostrando la gran química que existe entre ellas gracias a la potente relación que establecen sus personajes.

El beso de Yildiz a Kamal va a traer muchas consecuencias en @PecadoriginalA3. 🫣 #PecadoOriginal https://t.co/S6YuDmM0I3 — antena 3 (@antena3com) April 17, 2023

Esta nueva serie otomana ha sido todo un éxito en audiencias y ya supera los 200 millones de espectadores en todo el mundo, tras pasar por Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Además, ha sido calificada como una serie "rompe récords", tal y como destacan desde la cadena, por la prensa turca, que destacan, no solo la fuerza de la trama principal, sino también el interés que despiertan los personajes secundarios.

Lo que pasará en el capítulo de hoy en Pecado Original

Después de todo lo que ocurrió la pasada semana, vuelve una nueva entrega de Pecado Original. En este primer episodio, Kemal revela que Yildiz ha comenzado a trabajar de recepcionista... ¡Y Ender se ha quedado a cuadros! ¿Será esta una nueva oportunidad para humillarla?

Además, se le ha ocurrido un nuevo plan: Kemal debe decirle a Halit que su mujer ha conseguido un trabajo, así se ganará su confianza. ¿Cómo reaccionará el empresario al enterarse?

Si eres un verdadero amante de las series turcas debes saber que, además de los títulos que están en antena en este momento como Pecado Original y Hermanos, en España tenemos disponibles más de 60 series otomanas doblada o subtítuladas al español que se pueden ver tanto en los diferentes canales de televisión en abierto como en sus plataformas online e incluso en servicios de vídeo bajo demanda como Netflix y Amazon Prime Video.

En este momento hay disponibles series turcas de distintos estilos en Mitele, Mitele +, Divinity, Atres Player Premium, Netflix, Amazon Prime Video, Nova y en Antena 3. ¡Solo tienes que buscarlas y disfrutar de ellas tal y como, casi seguro, has hecho antes con Mujer, Mi Hija o Love is in the air!