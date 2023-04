Lola Índigo desvela la historia detrás de El Dragón y por qué Belén Aguilera fue clave

Lola Índigo ha vuelto a demostrar a través de varios mensajes en las redes sociales que no siempre es oro todo lo que reluce. Y que detrás del éxito no todo siempre es alegría, felicidad y buenos momentos. La solista lo ha explicado claramente al desvelar la historia detrás de El Dragón y por qué Belén Aguilera fue clave en su nacimiento.

La cantante lo dejó claro desde el primer momento del propio lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico: "Escribí la letra de esta canción en un avión de camino a Buenos Aires, estaba probablemente en mi momento mas duro desde que empecé en esto, me sentía sola, con ganas de dejarlo todo y sobre todo muy triste".

Una confesión bastante dura que nos sitúa en el escenario de que Mimi Doblas llegó a pensar que debía retirarse de la música. Sin embargo, el destino tenía reservado un curioso giro de 180 grados que cambiaría la historia de la artista de manera definitiva.

"Al llegar fui al estudio de Big One y la grabé, se quedó en un cajon mucho tiempo, me daba mucha vergüenza exponer asi todos los traumas y no sabia que hacer con la canción. Un dia le enseñé la demo a @Belen__Aguilera que me animó a darle una oportunidad, la entendió tanto como me entiende a mi, su voz y su piano me acompañan en esta canción y sin ella seguramente nunca me hubiese animado a hacer esto" explica Lola Índigo a través de sus redes sociales.

Una historia que incluye no solo una buena relación profesional y una colaboración no desvelada hasta ahora en el listado de canciones sino que va mucho más allá y define la palabra amistad. La que animó a la intérprete y a su crew a sacar todo lo que tenían dentro.

"Hoy me despierto y leo todos los comentarios y sinceramente estoy muy orgullosa de haberme sacado esto del pecho ❤️‍🩹 gracias" ha explicado Lola Índigo a través de su cuenta oficial en Twitter. Y la segunda protagonista de esta historia (o la tercera si contamos a El Dragón), Belén Aguilera, también ha añadido su versión a esta historia.

"La letra la escribió todita ella no sé qué hago en los créditos sinceramente solo siento que estuve allí el día de la sesión llorando bastante lola te quiero el mérito siempre es tuyo y gracias x compartir tanto🫠❤️‍🩹🤏🏽" ha explicado la intérprete.