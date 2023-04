Sandra Barneda abandona el plató del reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’ por culpa de David Vaquero

Este lunes hemos conocido, finalmente, la decisión que han tomado las parejas de la sexta edición de La isla de las tentaciones que ha estado llena de infidelidades, reproches y solo una pareja que ha sobrevivido a la tentación, no sin algún que otro problemilla.

El caso es que no todo acabó en República Dominica. Ahora toca ver el reencuentro de las parejas seis meses después. Si en pocas semanas, sus relaciones dieron un vuelco, en seis meses ha podido pasar de todo.

“Lo pasé super mal, pero me quedo con lo positivo. Al final he aprendido que personas que no me quieren no las quiero a mi lado”, aseguraba Elena a la que podemos ver espectacular y más tranquila que en la isla.

Y David sigue en las suya de seguir ganándose la antipatía de la audiencia. Y es que lejos de llegar al reencuentro arrepentido por todo lo que había hecho, lo hace con su misma actitud chulesca lanzando una acusación contra Elena: “Antes de la isla, ella se lió con un chaval”.

“Está claro que quieres limpiar tu imagen, ¿no?”, le espeta Elena cuando se encuentra con él. Y algo pasará para que Sandra Barneda no pueda más y decida abandonar el lugar. “David no te he dado pie, ¿sabes qué? Que no te voy a escuchar”, dice mientras se levanta y se va.

Pero vuelve. “Es la primera vez que tengo que abandonar un plató”, le aseguró al caballito de amor que sigue con esa sonrisa en la casa que tanto ha disgustado a muchos en esta experiencia. Y sí, también aparecerá María.

El resto de reencuentros

También veremos a Álex y Marina que nos confesarán que lo suyo no acabó en la isla. “No creo que sea sólo culpa mía todo lo que pasó allí. Volamos juntos todo el viaje”, cuenta Álex. Y Sandra quiere saber qué pasó en ese viaje. “Pues de todo”, asegura Marina.

Pero llegará Manuel para confesarle a Álex que entre él y Marina había pasado algo tras el programa. “Pero como eres tan falso, que yo contigo no me he acostado en la puta vida”, le grita Marina. Y Yaiza también confiesa que se ha sentido engañada por Álex. ¡Menudo panorama!

“¿Me vas a dejar a mí de mentirosa? Y te me pusiste a llorar”, le echa en cara Laura a Alejandro que parecen haber perdido las buenas formas de su hoguera final. Alejandro niega que él se pusiera a llorar en el aeropuerto. Eso sí, le recuerda a su ex que él allí se quería casar con ella, “es muy fuerte”. Llegará Saúl que, lo primero que hace, es darle la mano a Alejandro.

Los que siguen igual que como llegaron al programa son Lydia y Manuel que siguen disfrutando de su relación. “Las maneras de dejarme llevar con Miriam fueron exageradas y me arrepiento mucho”, asegura Manuel.

La sorpresa final

“Yo creía que sin Adrián me moría y cuando salí de allí yo sentí que me comía el mundo”, asegura Naomi. “Te juro que yo venía aquí pensando que lo tenía todo superadísimo, que todo iba super bien”, asegura Adrián a los que vemos primero por separado.

Se unirán al reencuentro Keyla y Napoli y poco a poco empezaos a notar que las cosas no han ido bien entre ellos. Impactados nos quedamos con la imagen final de Naomi y Adrián besándose. ¿Ha vuelto la pareja?

Todavía quedan muchas cosas que resolver.