Álex y Marina se despiden en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’ donde surge un nuevo amor

Lo de Álex y Marina se veía venir después de que ambos cayeran en la tentación casi desde el primer momento en La isla de las tentaciones. Ya se despidieron mal el primer día y las cosas no mejoraron. Ella cayó en la tentación de Manuel y él, en la de Yaiza.

Su reencuentro no ha sido fácil, se han recriminado muchas cosas y han visto imágenes muy duras. Pero al final, la despedida no ha sido a gritos.

Marina comprobaba viendo las imágenes que les puso el programa que Álex había llorado por ella durante el programa. “Es complicado ver esto porque yo estas imágenes no las había visto y no me ha gustado verle así porque al final le quiero y el ver que lo ha pasado mal viendo imágenes mías que le he podido hacer daño, me duele”, admitía Marina.

“Yo te quiero mucho, aunque nos hayamos hecho mucho daño los dos”, añadía. “Yo también te quiero, pero el daño ya está hecho”, replicaba Álex.

“Me duele verte así porque nunca te veo mal, eres una persona que siempre se guarda sus sentimientos para sí mismo y a pesar de todo lo que ha pasado, no me gusta verte así”, insistía Marina después de verle llorar.

“Desde el primer momento aquí me he sentido decepcionado y fue el detonante de mis actos, por eso me he dejado llevar. Vine muy seguro de que mi intención era reforzar nuestra relación y no me diste la suficiente confianza para yo ser mentalmente fuerte. No tuve esa fuerza ni esa confianza y siento si te lo he hecho pasar mal. Sé que ver esas imágenes te habrán dolido. Yo he conectado con ella de verdad, no ha sido por hacerte daño. La diferencia entre tú y yo es que tú no has sentido eso por otra persona”, explicaba Álex.

“A pesar del daño que nos hemos hecho aquí yo le tengo que agradecer muchas cosas. Yo quiero dejar todo lo malo enterrado aquí, que no nos lo llevamos y cualquier cosa que necesites fuera sabes que me vas a tener ahí, te lo digo de corazón”, añadía.

“Esta situación es muy dura porque claro que le quiero”, aseguraba Marina. “Para mí eras mi familia, Marina. Estaba convencido de que ibas a ser la madre de mis hijos. Quería toda una vida contigo, sé que nos queremos mucho y creo que yo también he significado mucho para ti y me duele mucho que hayamos llegado a esta situación, te lo digo de corazón, yo no quería acabar así”, admitía él.

Decisión final

Llegaba el momento de tomar la decisión final. “Me voy sola. Ahora mismo en este momento de mi vida creo que necesito pensar en mí. No estoy preparada para salir con nadie de la mano porque he visto que no he superado lo que me ha pasado con Álex y antes de estar con otra persona tengo que estar bien yo”, explicaba Marina.

Y tras un abrazo y una declaración de amor mutua, se marchaba sola. Le tocaba el turno a Álex que tomaba una decisión completamente distinta que la suya.

“Siendo honesto conmigo mismo, sé que necesito un tiempo solo, que necesito curar mi corazón, pero estoy seguro de que la persona que he conocido aquí lo va a respetar y sería muy hipócrita por mi parte si no me fuera con ella. Me ha devuelto la paz y la confianza en mí mismo y quiero seguir conociéndola fuera”, admitía Álex que admitía que quería irse con Yaiza.

Sandra Barneda le preguntaba si se había enamorado de ella. “Antes tengo que dejar atrás los sentimientos que siento por Marina, pero cuando estoy con ella me vuelven las ganas de creer en el amor desinteresado, de ilusionarme y eso hace tiempo que no lo sentía así que, posiblemente, vaya por el camino”, confesaba.

Le tocaba decir a ella cómo quería irse. “Creo que mi mirada lo dice todo, con Álex. Me cuida como nadie, me entiendo, me apoya y me ha hecho la experiencia mucho más bonita y más amena. Una mezcla de sentimientos que he encontrado aquí. Sé que me gusta mucho, eso lo tengo muy claro. Sé que con él me puede ir genial. Sé que me puede hacer muy feliz y que yo a él también”, confesaba.

Así terminaba el paso de los tres por el programa, queda ver su reencuentro seis meses después que nos va a dejar muchas sorpresas.