Mercedes Milá y Miguel Bosé hablan de sexo, vacunas o paternidad en una entrevista sin tabúes

“Lo conocí hace 44 años que se dice pronto. Me lo presentó José Sámano. Lo recuerdo bien porque entró en mi corazón como una flecha y ahí se quedó para siempre”. Con estas palabras Mercedes Milá se refería a su buen amigo Miguel Bosé al que ha entrevistado de nuevo para su programa de Movistar +.

“Cuando hicimos la entrevista en #MiláVsMilá y vimos las imágenes antiguas no dábamos crédito; han sido tantas entrevistas!!!! 🫠En cada programa de tv que he hecho, estaba él, un día le dije que era mi talismán y así ha sido siempre.🤞”, aseguraba.

“Sólo tuvimos un desencuentro durante la pandemia, pero ya quedó atrás gracias a @mrey que hizo de mediadora. En esta entrevista, Miguel decidió hablar sin trabas como si ya no tuviera nada que ocultar y eso, para mí que he tenido que morderme tantas veces la lengua, fue un regalo”, aseguraba la periodista.

No podía dejar de darle las gracias: “Gracias Miguel, gracias y mucha salud y mucha suerte. Te quiero como siempre, como éstos 44 años”.

Hablando de vacunas

En la entrevista han hablado de ese punto de desacuerdo en pandemia. “No les voy a perdonar jamás, ni al Gobierno ni a la prensa, los ataques que se me hicieron en el momento en el que tomé una postura que creí que podía tomar libremente”, aseguraba el cantante, “me hizo mucho daño: profesional, humano y social”.

Milá le recordó que perdió muchos puntos por su posicionamiento. ““El error que cometieron fue el de querer hundir a las personas que pensábamos así. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que lo que yo anuncié en ese momento, está pasando”, seguía en sus trece Bosé.

“Después de tantos años no vamos a discutir, Mercedes. El tema vacunas. Las taquicardias, los coágulos, los cánceres que está habiendo. Esto se sabe y se tapa. Hay mucha gente con intereses creados. Las farmacéuticas, por encima de todo, son empresas creadas para hacer negocio con nosotros”, insistía el cantante antes de que Milá decidiera cortar su discurso y desviar el tema.

Pero ha sido suficiente para que las críticas se multiplicaran de nuevo por el mismo tema.

Hablando de sexo

También han hablado de la condición sexual del cantante. “Tú, vela y motor todo el rato, tú lo tienes todo, es que tú eres muy cabrón porque tienes la satisfacción de los dos sexos y por fin lo puedes decir”, le decía Milá.

“La vida me ha dado muchas cosas y entre otras cosas, la capacidad de amar a hombres y amar a mujeres, supongo que esto es un privilegio muy envidiado. Cuando los viernes salía de copas, siempre pillaba cacho, si no era una cosa, era otra”, aseguraba.

“En aquella Madrid en la que hicimos muchas salvajadas, éramos un grupo muy grande, no había teléfonos, no había móviles, no había cámaras de seguridad, no había nada y todo se basaba en una complicidad”, añadía. Un grupo en el que ambos confesaron que había policías. Y Bosé aseguró que con alguno ligó.

Hablando de paternidad

No ha faltado un tiempo para hablar de la paternidad. “He nacido para ser padre, con eso te lo digo todo. No tengo nany, soy padre, soy madre, soy nany, soy compañeros, soy todo para mis hijos. Se han criado de una forma muy natural”, aseguraba.

Compartió una anécdota de cuando su hijo Ivo tenía cuatro años que deja claro que, para él, lo extraño, eran las familias con un padre y una madre.

Recordando el pasado

Durante su entrevista han recordado muchos momentos que han compartido juntos en televisión. Entre ellos, una entrevista en la que hablaban de los fuertes titulares que había sobre Bosé que llegaron a hablar, incluso, de su muerte. “Hay una obsesión por llamarme drogadicto y por llamarme maricón. Y si soy drogadicto, ¿a quién le importa? Y si soy maricón, ¿a quién le importa?”, decía en aquellos tiempos.

“Que si me acuerdo, como si fuera ayer. Además, lo veo y me encabrono todavía. El desprecio que siento todavía hoy por determinada prensa ya es eterno”, aseguraba el cantante.

Muchos temas que ya han dejado de ser tabú después de muchos años sin hablar con ellos.