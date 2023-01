La silenciosa batalla legal por los royalties de Uptown funk de Bruno Mars y Mark Ronson

El caso lleva dos años en los juzgados de un tribunal federal de Manhattan y por ahora no hay perspectivas de que su resolución vaya a producirse a corto plazo. Los herederos de Gap Band han presentado sendas denuncias por derechos de autor sobre Mark Ronson, Bruno Mars y el editor BMG para cobrar los royalties de Uptown funk.

Siempre según los demandantes, la editora incumplió un contrato firmado que permitía a los herederos de Gap Band cobrar una parte proporcional de los ingresos de la citada canción al contener algunos elementos de la canción I don't believe you want to get up and dance (Oops upside your head) que la formación publicó en 1979.

"Hemos estado trabajando durante años para reclamar nuestros derechos sobre sus obras musicales y obtener crédito por sus contribuciones a la canción Uptown funk. Lamentablemente BMG se ha negado a responder a nuestras reiteradas solicitudes y a las de nuestros clientes de pago incluyendo la información sobre la cantidad de dinero que se les debe" ha explicado Mike Steger el abogado de los demandantes.

Los derechos de composición de Robert y Ronnie Wilson en la canción de Gap Band fueron asignados a una compañía llamada Minder Music Ltd. La demanda dice que Minder firmó un acuerdo con BMG, Universal Music y otros en 2015 que otorgaba a Ronnie y Robert el 3.4% de los derechos de autor de Uptown funk. La denuncia dice que los herederos de Ronnie y Robert reclamaron sus intereses de derechos de autor de Minder en 2016, y que BMG incumplió el acuerdo al "fallar y negarse" a realizarles pagos a pesar de las "repetidas demandas".

En esta silenciosa batalla legal que ya va camino de su segundo año, los demandantes han presentado sendas demandas por separado sobre Bruno Mars y Mark Ronson en Oklahoma en 2021 si bien abandonaron esta vía judicial el año pasado para centrarse en la causa en Manhattan, Nueva York.

No es la primera vez que Uptown funk afronta una batalla judicial ya que tuvo reclamaciones previas de derechos de autor con canciones de grupos de electrofunk como Zapp, Collage o la banda de rap The Sequence. Por ahora no existe ninguna sentencia condenatoria.

La canción está escrita por Mark Ronson, Jeff Bhasker, Bruno Mars y Philip Lawrence. Y, aunque recuerda a muchas canciones del funk de los 70 y los 80 en los créditos sólo hay mención a los elementos que contiene de All Gold Everything, el single debut del rapero norteamericano Trinidad James.