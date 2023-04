Ellie Goulding: “Reducir el consumo de carne es lo más urgente para el planeta”

Ellie Goulding es uno de los fenómenos musicales de los últimos años. Y su quinto disco, ‘Higher Than Heaven’, uno de los más esperados de este 2023. Tras más de un año trabajando duramente en las canciones, y después de varios retrasos en la fecha de lanzamiento que hicieron morderse las uñas a sus fans, el álbum vio finalmente la luz el pasado 7 de abril, contribuyendo a alimentar más aún si cabe su fama internacional.

Tras aquellos retrasos en la publicación del álbum no había cuestiones relacionadas con la compañía discográfica, sino razones medioambientales. Y es que Ellie Goulding se toma muy en serio su compromiso con el planeta, y lo demuestra cada vez que tiene ocasión.

Tal y como ya te contamos en El Eco de LOS40, la intérprete se ha puesto como objetivo reducir al mínimo su huella de carbono, lo que también se traduce en el disco: todas las ediciones están realizadas con el máximo material reciclado posible: cartón y papel reciclado para las portadas y objetos de coleccionista, vinilos reciclados para el formato vinilo, plástico reciclado para los envases... Una meta que no es sencilla, dado que no siempre hay disponibilidad inmediata de todos esos materiales, tal y como explicó la propia Ellie en sus redes sociales.

Un compromiso firme

Ahora, y con el disco ya en la calle, El Eco de LOS40 aprovechó para preguntar a la autora de éxitos como Miracle, Outside o Love me like you do por su faceta más comprometida. Porque salvar el planeta es tarea de todos: también de los artistas.

¿Qué hace alguien como ella para poner su grano de arena en este sentido? “No como mucha carne, lo cual creo es que es positivo. Como mucho, una vez por semana”, nos cuenta. “Procuro ser muy consciente de la ropa que llevo y las marcas que compro. Reciclo todos los días. Y compro en el comercio local. Creo que todo ello son buenas cosas por las que empezar”, asegura.

Más allá de su propio día a día, Ellie reflexiona sobre cuál es el cambio más importante que todos deberíamos implementar en nuestras vidas para tratar de conseguir un mundo más sostenible. “Creo que hoy, por hoy, reducir el consumo de carne es lo más urgente para el planeta. La relación entre la ganadería y las emisiones, la deforestación, etc. es evidente. Sólo el 1% de los mamíferos del planeta son salvajes. El resto son humanos y ganado. Es algo terrible. Pero hay muchas más cosas, como el transporte, que juegan un papel esencial en el cambio climático. Usar vehículos sostenibles, como la bicicleta, también es una buena idea”.

Y en lo que respecta a la industria de la música? ¿Cómo podría ser más sostenible? “Habría que prestar atención a los locales y salas de conciertos, que definitivamente podrían poner más de su parte. Podrían usar paneles solares, ser zonas libres de plásticos, reutilizar el agua… Se pueden hacer muchísimas cosas En cuanto a los artistas, creo que el merchandising también podría ser más sostenible. El packaging de los álbumes debería apostar al máximo por el reciclaje. Y los propios viajes de los artistas deberían hacerse en tren siempre que fuera posible”. Buenas ideas de las que todos deberían tomar nota.