Ellie Goulding nos habla del universo paralelo que ha creado gracias a ‘Higher Than Heaven’: “Es liberador”

Ellie Goulding acaba de estrenar su esperadísimo quinto trabajo discográfico. Se titula Higher Than Heaven y con él, la artista no solo nos introduce a un mundo dance pop en el que desgastar la pista de baile, sino que también ha podido crear un universo paralelo lleno de alter egos con los que explorar otras versiones de sí misma.

A pesar de los diferentes aplazamientos —por motivos de peso— que ha sufrido el lanzamiento de este disco, a lo largo de estos meses hemos podido conocer adelantos de todo tipo. Easy Lover fue el primero —publicado en julio de 2022— y, desde entonces, hemos escuchado hasta cuatro píldoras más de la mano de All by Myself, Let It Die, Like a Saviour y By the End of the Night.

Sobre la inspiración detrás de este proyecto y sus canciones, el arte que compone el álbum y el cuidado del medio ambiente, entre otros temas, hemos podido charlar con la propia Ellie Goulding en LOS40.

Pregunta (P): ¿Cuál es el concepto detrás de este trabajo?

Respuesta (R): "La verdad que no empecé el disco con un concepto. Es más una selección de canciones que surgieron después de la cuarentena. Empezó como una especie de experimento hacia el mundo dance, mundo dance/pop y acabó convirtiéndose en algo con lo que todos nos divertimos y que nos dio vida, energía... Fue algo hacia lo que nos inclinamos de forma natural después de la pandemia... Y fue entonces cuando el concepto se convirtió en perderse en esta especie de universo alternativo de baile, amor y libertad, alegría y felicidad. De estar estático a sentirse levitando con los pies sobre el suelo.

P: Dices que este álbum es una forma de escapar de la realidad de los últimos dos años, y que has creado varios alter egos en el proceso. ¿Encontraste inspiración en algún personaje o arquetipo ficticio en concreto?

R: Supongo que me he sentido inspirada por personajes sacados de libros. Leo muchísima ficción y, recientemente, he leído a Deborah Levy, Lisa Taddeo —que me encantan—... Y justo me he empezado a leer A Girl’s Story, de Annie Ernaux.

Siento que conocer en profundidad a todos estos personajes y protagonistas femeninas tan fuertes, a través de la lectura, me han hecho sentir y descubrir algunos de mis propios sentimientos —esos que solo una mujer puede llegar a conocer: los que oculta en secreto, o que no tiene permitido admitir, o esos sobre los que no puede sincerarse porque no se siente cómoda—. Y esto ha sido una manera de validar dichos sentimientos, lo cual ha remitido positivamente en mi confianza como compositora y performer (sobre el escenario). La razón detrás de esta tendencia a crear diferentes personajes es porque tiene un importante componente liberador. Es liberador poder ser una persona diferente habiendo pasado tanto tiempo conmigo misma, manteniéndome e interpretando siempre el papel correcto.

Ahora puedo explorar diferentes versiones de mí misma en esta especie de personajes

Sin ello, nunca me habría replanteado un cambio de estilo en mi vestuario, en mis actuaciones, en mis puestas en escena o en mis vídeos... porque era muy purista sobre la música y ahora puedo explorar diferentes versiones de mí misma en esta especie de personajes.

Creo que hay algo de revolución en la manera en que, nosotras como mujeres, nos estamos sintiendo cada vez más y más cómodas —y las personas no binarias también— para hablar de experiencias únicas y muy personales. Y creo que, a partir de ahora, todo esto me va ayudar a convertirme en mejor compositora y a dejar de importarme lo que otra gente piense.

P: La primera vez que retrasaste la publicación el álbum, dijiste que era porque había "oportunidades emocionantes entre bastidores". ¿Qué tipo de oportunidades?

R: Probablemente fue más emocionante para mí que para cualquier otra persona... Una de esas oportunidades era que habíamos clavado el empaquetado del disco, ya que queríamos hacer un formato más eco-friendly, con plástico biodegradable y carbono reciclado. Aparte de esto, me he implicado en otros proyectos, he tenido que trabajar en mi faceta interpretativa... De momento, puedo contar mucho sobre ello, pero he estado increíblemente ocupada. Siento que los próximos años van a ser una locura, pero tengo muchísimas ganas de lo que se avecina.

P: ¿Ha cambiando mucho el proyecto desde que lanzaste el primer single, Easy Lover?

R: ¡Dios mío, sí! Parece que Easy Lover salió hace años. Llevaba con esa canción en la récamara y había querido sacarla desde hace muchísimo tiempo y ahora es la favorita de los fans, de mis amigos y de mi familia. Todos ellos la han tenido metida en la cabeza incluso antes de que la lanzara oficialmente.

Se trata de una canción que quise mostrar al mundo y que, aparte de eso, creo que destaca por sí mismo como un tema brillante de pop, con las influencias de guitarra del genio de Greg Kurstin, su intuición y su estilo único como productor... Mezclar todos esos buenos elementos, junto al talento de Julia Michaels, para mí fue pan comido.

La moda es la industria que más contamina del mundo, así que seré muy cuidadosa con la ropa que me pongo a partir de ahora. HIGHER THAN HEAVEN - The story so far… https://t.co/XYExPD0iwN pic.twitter.com/9LsgJatdY8 — Ellie Goulding (@elliegoulding) November 11, 2022

P: ¿Cuál es el mood perfecto para escuchar este nuevo álbum?

R: Sinceramente, es el álbum perfecto para salir de una mala racha, de un bad mood.

P: El título del álbum es Higher Than Heaven, pero la portada del álbum te muestra bajo el agua. Siento que hay algo de de ironía en esta elección, ¿no? ¿Por qué elegiste este tipo de arte?

R: Realmente mi intención no era que pareciera que estaba bajo el agua; quiero transmitir que estoy en otro planeta, en otra dimensión. Y dejar el misterio en el aire: '¿Qué es el cielo? ¿Dónde está? ¿Qué significa?' Porque creo que el concepto de "paraíso" tiene diferentes significados para distintas personas... Y yo personalmente me siento cómoda bajo en el agua; este medio es mi sitio en el paraíso.

Alguien me ha preguntó hace poco si estaba colocada mientras hacía el disco, y le dije: "No... ¡Ojalá!". Estaba embarazada, la verdad, así que habría sido un problema. Así que, en definitva, representa como un lugar de euforia o lo que sea que pueda ser para cada persona.

P: ¿Estás planeando hacer gira internacional? ¿Cómo la planearías, teniendo en cuenta que tendrías que coger varios vuelos y, de alguna manera, eso perjudica al planeta?

R: Sí, todavía lo estamos organizando. Si pudiera, con gusto no volvería a coger un vuelo nunca más. Odio volar. Lo odio, porque la mayoría de las veces sufro altos niveles de ansiedad. No me resulta algo natural; siento que las personas no estamos diseñadas para volar. Ojo, no digo que no me gusten las alturas; las alturas no me asustan. Con respecto a los vuelos, intentaremos coger el tren tanto como podamos u otras vías de transporte. Pero lo que hago (y haré), con respecto al cambio climático, es ponerme ropa que ya me he puesto antes o con materiales eco-friendly, porque la industria textil es la que más contamina en el mundo; ni los vuelos ni la correspondencia, ni los coches... Es la moda, con todo el agua que se necesita, los materiales que se utilizan, así que seré muy cuidadosa con la ropa que me pongo a partir de ahora.