Bad Bunny se defiende de la polémica con Harry Styles

La polémica entre Bad Bunny y Harry Styles no se ha apagado con el paso de los días tras lo sucedido en Coachella 2023. Tanto es así que en un breve margen de tiempo el entorno del artista ha salido a defender a su artista y la empresa responsable de la emisión de los vídeos en las pantallas gigantes ha intentado mediar en la polémica quitándole la responsabilidad al solista de Puerto Rico.

La revista Rolling Stone se puso en contacto con los representantes del intérprete que aseguraron que no tenían más comentarios que dar que el hecho de que Bad Bunny nunca había aprobado que ese mensaje en forma de tuit apareciera en las pantallas de su show.

Una circunstancia similar se extrae del comunicado de la empresa Sturdy.co, responsable de la ambientación digital en el escenario del festival Coachella 2023. "Nuestra intención es crear diseños alegres que encarnen la personalidad de Bad Bunny y amplifiquen la experiencia que presenta como artista. La solicitud del artista durante las imágenes para la presentación de 'El Apagón' fue usar solo la imagen y no el texto del tuit, del cual nos responsabilizamos y lo corregimos para la presentación de [este] viernes. Estas imágenes son una celebración de Bad Bunny y su dedicación para empoderar a su isla natal, Puerto Rico" ha comentado la compañía a través de su perfil oficial en Instagram.

Dos explicaciones que arrojan algo de luz a la situación vivida el pasado sábado de madrugada. Durante la interpretación de una de sus canciones se pudo ver un mensaje en las pantallas que venía a decir que Harry Styles nunca podría hacer lo que ha hecho Bad Bunny pero sí a la inversa: "Buenas noches. Benito podría haber hecho As it was pero Harry nunca podría haber hecho El apagón".

El mensaje, sin nombre de usuario ni fotografía, sigue sin aparecer en una simple búsqueda en la red social de Twitter a la que parece corresponder el formato mostrado en la pantalla. Ninguna mención en ninguna otra red, ningún usuario identificado al tuit...

Una circunstancia que motivó que muchos usuarios se pensaran que el mensaje salió directamente del artista o de su entorno. Hasta ahora ninguno de los dos artistas se ha pronunciado: ni Bad Bunny (que ya os hemos contado que no va a hacer declaraciones) ni Harry Styles que no ha reaccionado al mensaje ni al ruido que se ha generado en torno a todo lo sucedido.

Porque la relación entre ambos artistas parece que es buena cuando hace meses veíamos al de Puerto Rico durante un concierto de la gira Love on Tour del británico.