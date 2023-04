Bad Bunny estrena su primera canción del 2023 aunque con un registro muy distinto

Bad Bunny anunció a finales del 2022 que se iba a tomar un descanso en 2023 después de protagonizar un año muy intenso a nivel musical. Gira, promoción, grabación y lanzamiento de su nuevo álbum se mezclaron en un exitoso año que le colocó en el primer puesto de las listas de medio mundo. Sin embargo, pese a su intención de descansar, lo cierto es que el de Puerto Rico no para de trabajar: ya sea en Coachella o estrenando la primera canción en 4 meses.

Aprovechando que está en boca de todos tras su paso por el festival (tanto para bien como para mal), el artista ha presentado y está promocionando Un x100to, colaboración del reggaetonero con uno de los grupos de mayor éxito en la música reginal mejicana: Grupo Frontera. "Admiramos a Bad Bunny y especialmente cómo ha cambiado el panorama de la música latina en todo el mundo. Definitivamente, no pensamos que tendríamos la suerte de crear una canción con nuestro ídolo tan temprano en nuestra carrera, pero nos sentimos muy honrados de que quisiera hacer una canción con nosotros" explicó la formación.

Para dar a conocer su nuevo material, tanto Bad Bunny como Grupo Frontera utilizaron sus redes sociales, y de inmediato se convirtieron en un éxito. Porque era mucho el tiempo que había pasado desde su última canción y ese año sabático que dijo que se iba a tomar ha saltado por los aires.

Aunque teniendo en cuenta su forma de trabajar lo más probable es que la colaboración con los mexicanos ya estuviera grabada antes de que entraramos en el presente año. El tema está repleto de ritmo y de buen rollo llevando el sello marca de la casa del 'conejo malo'.

Al menos eso es lo que nos parece. Porque después de escuchar a Bad Bunny en Coachella ya nos quedan dudas de que le hayamos cogido el 'sonido' al reggaetonero. "La gente a veces piensa que conoce la vida de los famosos y no es así. No saben lo que pensamos, lo que sentimos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de los que sienten un corazón, por eso yo les digo que lo que vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean. Y el que quiere conocerme de verdad, yo lo invitó a mi casa ¿quién quiere conocerme?" dijo rodeado de chillidos en el show.

Venía Bad Bunny a desmentir las acusaciones que habían surgido contra él en las redes sociales. Y no solo las motivadas por ese mensaje sobre Harry Styles que se vio en la pantalla grande de su concierto sino también de una entrevista en Time que ha levantado ampollas. Porque han acusado al artista de ser tibio en su lucha contra el racismo en algunas de sus respuestas. "Nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje", dijo.