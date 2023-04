Explosión de alegría de los dos salvados esta semana en ‘Supervivientes’ frente a un reventado

Esta semana había cinco nominados en Supervivientes. Arelys Ramos y Yaiza Martín fueron castigadas por la organización que las nominó de manera disciplinaria tras perder las formas en una de sus discusiones. Se sumaron Adara Molinero, Asraf Beno, Raquel Arias y Manuel Cortés.

Este martes vivíamos una nueva ceremonia de salvación. Yaiza y Arelys se quedaban sin la oportunidad, siquiera, de subir al barco de la salvación. Quedaban en tierra las dos nominadas de manera disciplinaria.

Los cuatro restantes subían al barco de donde dos saldrían salvados por la audiencia y dos caerían al agua. La primera en hacerlo fue Raquel Arias. Laura Madrueño cortó su cuerda.

Quedaban los dos amigos, Adara y Asraf, y su gran enemigo, Manuel. Dos bandos muy bien definidos. La audiencia ha tomado partido por uno de ellos.

Después de que Raquel llegara a la orilla para recibir el abrazo de sus compañeras nominadas, Laura siguió con el ritual de salvación. La tensión era evidente.

Dos salvados

“Los espectadores de Supervivientes 2023 han decidido que la persona que deba seguir nominado sea: Manuel”, decía Laura después de hacerlos sufrir un poco. El grito de alegría de Asraf se debió escuchar en todo Honduras.

Adara y Asraf se abrazaban en la celebración de su gran victoria en esta salvación. “Ay, madre mía, no me quiero poner intensa Carlos porque me lo dices siempre, pero es que no lo puedo evitar: Gracias, gracias y gracias. Esto es una experiencia durísima, muy, muy dura, pero es lo que lo hace increíblemente bonita. Os llevo en mi corazón conmigo”, decía Adara una vez más emocionada.

“No sé por qué utilizas el micrófono, si no te hace falta”, le decía Carlos Sobera ante la efusividad de su agradecimiento. Alegría compartida con Asraf que nunca había sido salvado hasta ahora.

“Carlos, de verdad, estoy flipando. Gracias a todo el mundo por gastar un minuto de su tiempo para votarme. Estoy muy agradecido. Sentir el cariño de todo el mundo…os amo, estoy muy agradecido. Lo estoy dando todo cada día para ser mejor superviviente”, decía el novio de Isa Pantoja.

Gesto criticado

Frente a la alegría de los dos salvados estaba el enfado de Manuel Cortés que, mientras sus compañeros disfrutaban de su momento, él se daba la vuelta para no verles. Un gesto que ha sido muy criticado en redes sociales.

Veremos si acaba siendo el expulsado este jueves.