Manuel Cortés compara a su padre, Chiquetete, con Julio Iglesias en ‘Supervivientes’ y la reacción es unánime

Alma Bollo y Manuel Cortés son hermanos e hijos de los mismos padres, aunque hayan decidido no compartir el mismo apellido como hemos podido ver en Supervivientes. De manera oficial sí lo hacen, pero Alma decidió eliminarlo de su vida en la medida de lo posible y por eso se presenta con el apellido de su madre.

Raquel Bollo denunció en su día los malos tratos a los que la sometió su marido, Chiquetete. Y esos malos tiempos no los perdona Alma que prefiere no usar el apellido de su padre con el que no tenía relación.

“El Cortés es del señor que me engendró y a mí se me apetece que se me conozca por el apellido de mi madre, que es la que me ha criado”, aseguraba el pasado Día del Padre. Y es que, hasta antes de su muerte, podían cruzarse por la calle y cambiar de acera.

Otra cosa es lo que siente Manuel Cortés, que sigue conservando el apellido de su padre del que habla con mucho orgullo. Tanto que les ha hablado a sus compañeros de él con mucho orgullo. Y se ha venido tan arriba que le ha comparado con Julio Iglesias.

Un comentario que muchos se han tomado a risa y han corrido a redes sociales para reírse del hecho de que, si Chiquetete era Julio Iglesias, él sería Enrique Iglesias. Profesión comparten, ambos son cantantes, pero claro, el éxito de uno y otro no es ni de lejos comparable.

Un gitano de renombre

Antonio Cortés, más conocido como Chiquetete fue el cantaor que más discos vendió en el último tercio del siglo XX. En los años 80 era un número 1 con canciones como Esta cobardía o Volveré Volveré. Llegó incluso a liderar nuestra lista de LOS40 Principales.

Un gitano que tenía la voz rasgada y que rompió con el purismo de un género aflamencando la balada romántica. Y es que sus canciones le presentaban como el solitario hundido por el desamor.

Eso sí, nunca tuvo la repercusión internacional de Julio Iglesias, por no hablar de otras cualidades que tampoco compartían ambos cantantes.

En diciembre de 2018 fallecía en Sevilla de un infarto dejando un sabor agridulce en muchos de sus fans que intentaban separar su arte de su vida personal que estuvo tan llena de escándalos.