La credibilidad de ‘MasterChef’ en cuestión tras salvar a Luca: “¿Qué vergüenza de programa es este?”

Está claro que Luca, el joven tiktoker de la nueva edición de MasterChef es el mayor generador de polémica de la edición. Ya habíamos comprobado, en las últimas semanas, que poco a poco, iba ganándose más haters que no soportan su carácter ni su comportamiento en el programa.

Sin embargo, semana a semana se ha ido salvando, entre coreografía y coreografía y ahí sigue. Incluso ha protagonizado un robo de helado que ha sido muy comentado, pero nada de sanciones para él.

Esta semana, después de la prueba de exteriores en Andorra, Lluís, Camino, Merce, Jorge Juan, David, Sergio, Jeremy, Fray, Marcos y Luca, tenían que enfrentarse a varias pruebas de cocinado que tenían como ingrediente imprescindible, la miel.

Antes de comenzar, Marta salvó a Camino que se salvó de la prueba de eliminación. El resto tuvo que cocinar unas alitas con salsa de miel y mostaza en apenas 20 minutos. Luca y Jorge Juan lograron hacerse con la victoria, algo que no sentó nada bien a Jotha.

“Yo si estoy abajo estaría, rabioso, no, lo siguiente”, comentaba desde la galería. Palabras que llegaron a oídos del jurado que le preguntaron qué estaba pasando.

Jhota contra el jurado

“Me parece injusto que se haya salvado y que si estuviera abajo y fuera ellos me parecería humillante estar ahí abajo porque se ha salvado ahí. Me parece que varios han cocinado mejor que Luca, por ejemplo, Fray, Merche”, expuso sin ningún filtro.

“Bájate a hacer la cata con nosotros. La próxima vez te preguntaré quién te parece que suba o no”, le respondió Pepe Rodríguez.

“A mí me parece una falta de respeto bastante gorda. A nosotros, que las hemos probado, que tenemos unos pocos años más que tú, cuando dices ‘es injusto’ y aquí hay un jurado, y, es más, cuando dices ‘es humillante’, ahí ya me mosqueo. Estás a 20 metros y no las has probado”, añadió Jordi Cruz.

El caso es que Luca subió a la galería. “Él opina que yo soy tiktoker y que, como me dedico a las redes sociales, yo no puedo saber de cocina. Pero, ¿tú quién eres para juzgar esto? No sé, me da rabia”, reflexionó ante las cámaras.

La audiencia se ha posicionado, mayoritariamente, de lado de Jhota y hablan de tongo y de favoritismo en el programa y no han dudado en criticar, también, al jurado y su actitud con Luca, un concursante que se ha ganado muchos enemigos.

Finalmente, el resto de concursantes tuvo que hacer un risotto de berenjenas a la miel que salvó a Merce, Lluís y Jeremy dejando para la última prueba a Sergio y Fray. La última batalla tenía como objetivo hacer un canelón de miel y mató que dio la victoria a Fray y dejó como nuevo eliminado a Sergio.