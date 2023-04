Almudena Ariza recibe la llamada más inoportuna en 'La Resistencia'

Existen llamadas inoportunas y llamadas inoportunas... Y sin duda, la que recibió la tarde del pasado martes la periodista de radiotelevisión española Almudena Ariza mientras se encontraba en el momento más incómodo de su entrevista en La Resistencia, se lleva el premio gordo.

La corresponsal de TVE fue la invitada de honor en el programa que David Broncano presenta en Movistar + y como no podía ser de otra manera, para acabar su entrevista a la reputada periodista, el de Jaén le hizo a Ariza las dos preguntas clásicas del formato: cuánto dinero tenía en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes.

Pues bien, mientras Broncano le detallaba a la de Madrid cómo suelen contar ellos cada tipo de práctica sexual para que, en base a una puntuación concreta, el entrevistado les de una respuesta más o menos coherente, Ariza recibió la que pasará a la historia del formato como una de las llamadas más incómodas que se han recibido en el plató durante la grabación dé un programa... Y es que, mientras David Broncano trataba de explicarle, no sin alguna que otra dificultad, qué es el petting y cómo puntúa en su ranking, Ariza recibió la llamada de su madre en el teléfono móvil.

"¡Era mi madre, os lo juro!", aseguró la periodista desatando las risas del público justo antes de cogerle el teléfono a la mujer que la trajo al mundo para aclararle rápidamente sus dudas sobre el momento de emisión de la entrevista. "Mamá, todavía no vas a ver el programa... que estoy en directo ahora mismo", le dijo la profesional de la comunicación a su madre, que colgó enseguida.

¿Qué opciones había de que llamase su madre justo cuando está respondiendo las Preguntas Clásicas™? @almuariza pic.twitter.com/0k2HgOEIMg — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 18, 2023

Después de la interrupción, Almudena Ariza retomó el hilo de la conversación y aclaró que a ella el petting no le interesa porque "no tiene gracia" al igual que tampoco el sexo tántrico. A continuación, hizo sus cálculos dio su respuesta: de cero a dos veces a la semana dependiendo de si está o no en ese momento conviviendo con su marido, lo que serían, entre 0 y 8 veces al mes.

Almudena Ariza responde a la pregunta del dinero

A la otra pregunta clásica de La Resistencia, que en este caso llegó antes que la que hacía referencia la sexo, Almudena Ariza respondió que, en este momento, en sus cuentas bancarias hay una cantidad que oscila entre los 100.000 y los 300.000 euros. Vamos, que pese a su grandísima trayectoria en televisión, la fortuna de Ariza todavía está muy lejos de los 140 millones de euros que amasa el batería de Pink Floyd Nick Manson y los 270 millones que aseguró el jugador de Baloncesto José Manuel Calderón que había ganado a lo largo de su carrera, las dos supuestas máximas fortunas que han pasado por el programa desde que se estrenó en febrero de 2018.