Del resbalón de Sebastián Yatra en 'La Resistencia' a la pregunta del sexo: "Perdí la cuenta"

Después de pasarse por el plató de El Hormiguero la pasada semana, Sebastián Yatra ha completado el recorrido de promoción de su último single Una Noche Sin Pensar con una inesperada visita a La Resistencia, el espacio de Movistar +, donde dejó varios momentos para enmarcar, como su caída en el escenario o su respuesta a las preguntas del sexo.

La entrevista ya prometía desde un primer momento, como ya demostraron cuando el cantante colombiano le preguntó a David Broncano si querría salir en un videoclip suyo. El presentador respondió con un rotundo sí, pero no contaba con que para ello necesitase mejorar un poco sus habilidades en el baile.

"Wow. No me lo esperaba", comentó el cantante tras ver los pasos de baile de Broncano. "No eres Rauw Alejandro, pero eres David Broncano", apostilló el artista.

"Perdí la cuenta"

Uno de los momentos más esperados de la noche fue, como suele ocurrir en el programa de Broncano, cuando el presentador le hizo las dos preguntas más tradicionales del programa: 'cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes' y 'cuánto dinero tienes'.

Te regalo un ábaco para llevar la cuenta, rey. Eso o ir apuntando en un post it de la nevera. @SebastianYatra pic.twitter.com/yVHiGzONHR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

La primera de ellas fue, sin duda, la que más expectación generó, dada su actual relación (aún sin confirmar) con la cantante Aitana. Aunque su respuesta no era lo que se esperaba: "Ya perdí la cuenta".

"¿A qué altura del mes perdiste la cuenta?", quiso saber Broncano. El artista al final reculó y dio una cifra aproximada de las veces que ha tenido sexo en los último treinta días: "Veintitantas". "Muy buen dato", comentó a su vez el jienense

"La leche que se pega Sebastián Yatra"

Pero estas solo fueron las primeras de muchas risas que despertaron al público de La Resistencia. Ya que la visita de Sebastián Yatra dio mucho juego, y nunca mejor dicho.

La leche que se pega @SebastianYatra



Nada como reírse de uno mismo. Grande. pic.twitter.com/cEvt7De9by — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

Fue durante una interpretación en directo del cantante, cuando Broncano quiso complicar un poco la performance y le pasó una pelota al colombiano. Este, con toda su buena intención de poder rematarla, acabó cayéndose al suelo con una estrepitosa (y divertida) caída.

"Me anticipé mucho, me había imaginado el momento glorioso demasiado", respondió Yatra con humor. "¡Sebas Selección!", vitoreó el público con ironía. Al final, el cantante pudo repetir la jugada y, a la segunda, fue la vencida.