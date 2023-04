George Clooney revela qué película se arrepienten de no haber hecho Johnny Depp y Mark Whalberg

Si de algo sabe George Clooney es de cine, sobre todo después de casi cuatro décadas dedicándose a la interpretación. Le hemos visto haciendo papeles que todo el mundo recuerda, en películas que ya han pasado a la historia como Buenas noches y buena suerte, Argo y Up in the air. Y alguna que otra que ya se consideran títulos de culto.

Precisamente ha sido por esto por lo que el actor ha asistido al TCM Classic Film Festival, un evento que ha acogido una de sus películas más recordadas: Ocean's Eleven. Lo ha hecho junto a Steven Soderbergh, quien fue director de la trilogía sobre los atracadores más famosos de todo Hollywood.

Al coloquio sobre la misma ha acudido un montón de público que no esperaba encontrarse con la revelación que el estadounidense ha desvelado, y que atañe a dos compañeros de profesión de lo más conocidos. Más concretamente, Johnny Depp y Mark Wahlberg, dos intérpretes con una trayectoria de la que mucha gente se sabe, al menos, un par de títulos.

No es extraño pensar que Clooney conoce a Depp y Wahlberg desde hace años, sobre todo teniendo en cuenta la extensa carrera que tienen todos. Pero, según el que fue protagonista de Urgencias, podrían haber coincidido en su archiconocido Ocean's Eleven. Pero no lo hicieron, claro.

"Ahora se arrepienten"

Según Clooney, y tal y como ha recogido el medio estadounidense Entertainment Weekly, el papel de Linus —que se llevó finalmente Matt Damon— estaba pensado en primer lugar para muchos nombres estelares de la industria. "Steven (Soderbergh) justo había hecho Erin Brockovich y Traffic, y estaba nominado por haber dirigido ambas películas. Así que la gente realmente quería trabajar con Steven", comenzaba,

Sin embargo, enseguida contrastaba con más declaraciones: "Aun así, cierta gente nos dijo que no", le acompañaba el director, a lo que Clooney simplemente reaccionó dándole la razón al respecto. "Algunos muy famosos nos mandaron a la mierda. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Había otros. Ahora se arrepienten. Yo me arrepiento de haber hecho el puto Batman", concluía el protagonista, haciendo referencia a su criticada película Batman y Robin, de 1997.

Todo acabó entre risas, aunque es evidente que las carreras de estos dos actores no podrían haber ido más hacia arriba. Pese a no haber hecho este título, que se estrenó a finales de siglo, Depp llegó a películas que todo el mundo conoce como la saga Piratas del Caribe o varios largometrajes de Tim Burton; mientras que Wahlberg ha hecho lo mismo con The Departed o The Fighter, entre otras. Eso sí, habrá quien le hubiera parecido de lo más original verles en el papel de Linus, posiblemente cambiando por completo la actitud que le aporta Matt Damon al personaje.

Ocean's Eleven está disponible en Prime Video.