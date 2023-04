Bertín Osborne recupera la ilusión en el amor junto a Grabiela Guillén

El corazón de Bertín Osborne podría estar de nuevo ocupado, tras su separación de Fabiola Martínez, tal y como ha confirmado la revista ¡Hola! Al parecer, el presentador tiene una relación "muy especial" junto a Marlises Grabiela Guillén, una joven a quien habría conocido cuando trabajaba como imagen de una marca de ropa muy conocida.

Esta relación habría sido confirmada por la protagonista minutos después de que la mencionada cabecera diese la noticia, algo que no coincide con la versión del propio Bertín, ya que ha desmentido los hechos y ha asegurado que no tiene “ninguna intención de enamorarse”. Eso sí, ha querido dejar claro que Gabi es una “amiga especial”, además de “encantadora, simpática y muy guapa”.

El presentador de Mi casa es la tuya ha manifestado que la ha visto en varias ocasiones y que, de hecho, había estado en su casa de Sevilla varias veces. Aun así, Bertín Osborne ha seguido insistiendo en el mensaje de que no es su chica y que no está enamorado ni ilusionado.

“Es una tía estupenda (...), es discreta, trabajadora, es una monada y la veo de vez en cuando. No es mi novia y estar enamorado son palabras mayores. Lo que me jode es que tendré que ser yo quien diga que está enamorado. Yo estoy encantado y de vez en cuando la veo, aunque también veo a otras amigas”, ha explicado el presentador, que ha puntualizado que se trata de “una amiga" con la que se lo pasa muy bien "y ya está”.

Bertín y Gabriela conectaron al instante

Ambos se conocieron mientras trabajaban en la campaña de una firma de ropa muy conocida. “Me gustó desde el primer momento, pero no empezamos a vernos hasta bastante después. Nos hemos visto 8 ó 9 veces en un año. Ella trabaja una barbaridad y yo también. Ahora mismo una relación no me apetece, vivo muy bien solo”, ha expresado dejando, así, la puerta abierta a lo que pueda suceder en el futuro.

“Ahora la llamaré y si nos vemos la semana que viene, pues bien. Ella vive en Madrid y yo en Sevilla. Le he dicho 'vente a la Feria con tus amigas que son guapísimas', aunque no sé si podrá venir porque trabaja mucho”, ha declarado sin descartar la posibilidad de que en pocos meses pueda cambiar el término para referirse a ella como “novia”.