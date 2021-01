Bertín Osborne y Fabiola Martínez se divorcian tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común

Después de la ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, pensábamos que ya nada podía sorprendernos, pero ya se sabe que siempre hay noticias que superan la anterior. Y si hablamos de divorcios, nos ha sorprendido tanto como el primero, el que se acaba de confirmar entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez.

Él ha sido el encargado de comunicar la noticia dejando claro que no hay terceras personas que les hayan llevado a tomar esta decisión y que la relación entre ambos, sigue siendo amistosa.

Una ruptura que llega tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común, uno de ellos muy dependiente, que seguirá contando con el amor y la ayuda de sus dos padres.

Comunicado oficial

“No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades”, admitía él en un comunicado.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne, una pareja estable durante 14 años. / Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

Ha dado la cara y ha asumido toda responsabilidad: “Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única. Espero que, aunque vivamos separados, sigamos unidos en la amistad de nuestras familias”.

Ahora toca adaptarse a su vida por separado, que siempre es un proceso complicado, y de ahí que pidan la colaboración de los medios. “Os ruego de corazón que no haya especulaciones, porque sencillamente no hay más motivos que los que os transmito. Os ruego, también, que, al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema”, pedía.

Amor de videoclip

Bertín y Fabiola se conocieron en 2001, cuando ella acudía a un casting para trabajar en el videoclip de una de sus rancheras. La eligieron y, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones… que le pregunten a Enrique Iglesias o Melendi… modelo y cantante, acabaron enamorados.

El 10 de junio de 2006 la pareja se daba el ‘sí, quiero’. Era la segunda boda para Bertín que ya había estado casado con Sandra Domecq, madre de sus hijas Alejandra, Claudia y Eugenia.

Con Fabiola volvió a ser padre el 31 de enero de 2017 cuando nacía de forma prematura Kike, con una lesión cerebral. El 20 de noviembre de 2018 nacía su segundo hijo, Carlos. Se han volcado en ellos y durante muchos años lograron formar una familia muy estable. Ahora emprenden caminos por separado.