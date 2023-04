Ante la ruptura de Marta Riesco y David Flores, Rocío Flores hace oídos sordos

¡Bombazo en el mundo del corazón! Lo de Marta Riesco y David Flores ha sido un tira y afloja que desde el principio nos ha tenido enganchados. Desde sus inicios, los rumores han estado rodeando a la pareja y cuando se confirmó su relación, no hubo ni un ser humano en este planeta (valga la ironía) que no se quedará con la boca abierta, más aún el mundo de Medisaet al que pertenecían ambos. Aunque, desde luego, que si hay alguien que tuvo que tomar asiento en este culebrón fue Rocío Flores, la que podría ser la tercera en discordia.

Mentiras, comentarios y muchas críticas: así podríamos definir esta relación que hoy, retomando sus inicios cuando nos dejaron a todos con la boca abierta, nos la han vuelto a dejar anunciando su ruptura. Ha sido Riesco la encargada de comunicar el fin de su romance.

Con un escueto mensaje, la extrabajadora de Telecinco se ha pronunciado: "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", escribía en redes sobre una imagen en las que se veían las vistas de su hogar en Málaga. Sin embargo, lo que más ha cobrado importancia no ha sido la ruptura, sino la guerra abierta que ha vuelto a abrir contra la hija de su ya exnovio: "Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías".

Rocío Flores, tajante, pero no con Marta Riesco

Una reacción vale más que mil palabras. Vale, sí, el dicho no es así, pero desde luego que ante esta situación a veces lo mejor es mantener silencio o esperar para gastar tu mejor bala. El Instagram más buscado hoy, sin duda, habrá sido el de la propia Rocío, quien, aunque ha tardado, se ha pronunciado. Pero para desgracias de muchos, sus palabras no han sido precisamente para Marta Riesco.

Rocío Flores en Instagram. / Instagram @rotrece

"Llevo todo el día sin pasarme por aquí hoy. Esta es la mejor cara que me puede definir hoy", decía con un filtro, "esta es la mejor cara que me puede definir hoy", sentenciaba. Tras ello, la influencer ha puesto de vuelta y media a la compañía de Renfe, pues tras haberse comprado unos billetes de tren para viajar a Madrid, la joven se ha quejado del precio de los billetes. Además, ha señalado que hoy ha tenido un día muy ajetreado: "Me faltan horas para hacer todo lo que quiero hacer", ¿entre eso estará responder a Marta Riesco? Habrá que esperar para saberlo...