La madre de Marta Riesco carga contra Antonio David y Rocío Flores: "La echaron a la calle"

La ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores ha sido la noticia de la semana. Apenas 24 horas después de dar a conocer este bombazo, hemos ido sabiendo más detalles que habrían llevado a ambos a tomar la decisión de tomar caminos por separado.

Curiosamente y horas previas a que Marta Riesco compartiese con todo su fiel ejército de seguidores el mensaje que confirmaba el final de esta historia de amor, la periodista publicaba unas imágenes suyas caminando por el paseo marítimo de Málaga junto con el perro de Rocío Flores. En este vídeo también se podían leer las siguientes palabras: “¿Quién se ha quedado tirada en la calle con esta tormenta?”. Esta frase vaticinaba que algo gordo estaba sucediendo.

Tanto ha sido así que, ahora la madre de la periodista, Camila, no ha podido morderse la lengua y ha querido arrojar un poco de luz a todo esto asunto: ”La echaron a la calle con el perro hasta las tres de la mañana por grabar un vídeo”. De esta forma, Camila ha confirmado que algo gordo estaba sucediendo en la casa de los Riesco-Flores y que habían dejado a su hija tirada en la calle hasta altas horas de la madrugada. Al parecer, y según Camila, el origen de esta trifulca vendría alentada por el vídeo que habría subido Marta Riesco paseando por las calles de Málaga, horas previas al anuncio de su ruptura. Algo que al parecer no habría gustado mucho al clan Flores.

Es por eso que Camila ha estallado y ha explicado que su hija no se quedó tirada en la calle, sino que “fueron otros” quienes lo hicieron. La madre no ha tenido ningún tipo de miramiento en señalar a los culpables: “Rocío, anoche, echó a Marta a la calle. ¿A quién ha matado?”. Con estas palabras alimentaba aún más la curiosidad de numerosos usuarios que no terminaban de entender el origen conflicto.

Se viene. La madre de Marta Riesco "Que sepáis que Marta no es Olga y todo se va a saber".



Mientras tanto en @Salvame tienen que hablar de la sexualidad de la zarigüeya australiana... como tienen vetada a media humanidad nos vamos a Youtube y a Cotilleando. LOL. pic.twitter.com/rVjVbKCD05 — Cotilleando (@Cotilleando) April 20, 2023

La madre de Marta Riesco responde

Pero la trifulca no ha acabado aquí. Camila también se ha atrevido a contestar a algunos de los comentarios que habían deambulado por Instagram en las últimas horas sobre su hija. Sin embargo, ha habido una respuesta que ha sorprendido gratamente a toda la comunidad y es que una usuaria ha redactado el siguiente mensaje: “No hay más que por bien no venga. Espero que a partir de ahora se olvide de ese hombre y su hija que sólo le han traído desgracias”.

Estas palabras han conmovido a Camila, que ha respondido con un simple “gracias”, dejando claro que estaría de acuerdo con esta versión de los hechos sobre el malagueño y su hija.

Pero... ¿Veremos de nuevo a la madre de Marta Riesco marcando los puntos sobre las íes al clan Flores? ¿Desvelará la periodista los motivos por los que habría terminado su relación con Antonio David?