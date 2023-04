Saúl a Laura en el final de ‘La isla de las tentaciones’: “No estoy preparado para salir de aquí con novia”

El pasado lunes vivimos las hogueras finales de La isla de las tentaciones y conocimos, por fin, las decisiones de las parejas. La única que se va como llegó fue la de Lydia y Manuel, el resto, se van rotas.

Todas estuvieron llenas de momentos de tensión, emoción y mucha tristeza, aunque una de las que más nos enterneció fue la de Laura y Alejandro. Ambos se dedicaron unas bonitas palabras tras confesar ella que el programa le había servido para saber lo que quiere y lo que no quiere en su vida.

Decidió marcharse sola para aprender a quererse a sí misma. Y Alejandro le dio todo su apoyo y, pese al gran dolor que sentía por perder al que consideraba el amor de su vida, entendió y empatizó con la gallega en una postura que se llevó el aplauso de la audiencia.

Lo que no vimos entonces, pero sí hemos podido ver ahora es el reencuentro de Laura con Saúl, el tentador que le había ayudado a experimentar ese cambio y que logró que cayera en la tentación.

Reencuentro

En la hoguera final dejó claro que tenía intención de seguir conociéndole fuera. Antes de irse se reencontró una vez más con él en el programa, algo que no se esperaba. Saúl aseguraba que se esperaba a Sandra Barneda, pero no a Laura y admitió que la veía muy guapa. Se percató de que iban conjuntados. “Como siempre”, replicó ella.

Cuando la presentadora le preguntó qué creía que había pasado en la hoguera él aseguró que pensaba que había salido sola. “Gustarme, me gustaría que se fuera sola porque creo que es lo más razonable. Aquí no se conoce cien por cien a una persona y también quiero saber cómo es fuera, pero es que no sé, no tengo ni idea de lo que ha pasado”, expresaba.

“Porque creo que es la mejor decisión para mí, lo que me sale del corazón y creo que lo correcto es que me vaya sola. Le he dicho a Sandra que, lógicamente, te voy a seguir conociendo. Lo he dicho delante de Alejandro porque creo que él también debería saberlo”, le contaba finalmente Laura.

Unas palabras que hicieron que Saúl se sintiera aliviado. “Estaba un poco nervioso porque yo tampoco estoy preparado para salir de aquí directamente con novia. Sí que me gustaría conocerla”, aseguró.

Claro que tenía miedo de que se hubiera arreglado con Alejandro porque “es una chica que me gusta y hacía mucho tiempo que no sentía esa chispa con alguien”.

Ambos están seguros de que lo suyo fuera puede funcionar. “Con vosotros las palabras sobran, solo hace falta miraros, espero de corazón que esta conexión que ha surgido en Villa Paraíso continúe de la manera que solo vosotros sintáis y decidáis”, les deseaba Sandra como despedida.

Y entonces, sí, se fueron los dos de la mano y con un futuro prometedor. Veremos en el reencuentro seis meses después si la cosa funcionó o no.