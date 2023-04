Marina García (La isla de las tentaciones) explica los motivos por los que se quitará sus prótesis del pecho

El debate sobre el uso excesivo del bisturí en el sector de la belleza lleva tiempo encima de la semana. Y es que son muchas celebs de la crónica social las que han pasado por quirófano para mejorar su imagen hasta en varias ocasiones, algo que lleva tiempo alimentando todo tipo de opiniones. Sin ir mas lejos, la propia Daniela Requena volvió a avivar este debate al desvelar que había pasado por quirófano para someterse a un cambio en el color de sus ojos, que desató toda una oleada de reacciones y críticas ante el peligro que podría suponer para su salud. Ahora, y desde la otra perspectiva, Marina García, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones 3, invita a reflexionar sobre este tema promoviendo su propio lema “menos es más”.

La joven ha cambiado mucho desde su participación en el reality de Telecinco, tanto físicamente como mentalmente, así lo ha explicado ella en numerosas ocasiones desde sus redes sociales. Marina García lleva semanas contando a todo su ejército de seguidores que ya no se identifica con algunos de los retoques estéticos con los que entró al programa. Esta situación la habría llevado a tomar la decisión de quitárselos; tanto es así, que hace unas semanas empezó por la cara y ahora será el turno del pecho.

La joven de 24 años cree que todos estos retoques estéticos le echan más “años encima”. Pero, ahora que sus pensamientos han evolucionado y que cuenta con una clínica de estética propia, lo que seguramente la ayude a estar más concienciada con el tema, llega a la conclusión de que “menos es más” y que todos aquellos tratamientos o cirugías que cada uno se haga siempre tienen que hacerse “con cabeza”. Es por eso, que la sevillana ha tomado la decisión de retirarse sus prótesis mamarias.

“Me operé con 20 años y por ese entonces tenía un físico y una mentalidad completamente diferente a la actual. No me siento a gusto con el tamaño de mi pecho”, ha manifestado la andaluza puntualizando que ahora considera que está “más delgada” que entonces y hace que su pecho se vea “desproporcionado”.

Dejando a un lado los gustos y el propio debate sobre los retoques estéticos, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha matizado que el actual estado de sus prótesis podría acarrearla serios problemas de salud. “Tengo el pecho deformado”, ha expresado en un tono triste la andaluza para después añadir que éstos “han descendido, se han desplazado hacia los lados, se han deformado y se han encapsulado".

La joven se ha propuesto mostrarse al natural y así lo demuestra al contar cómo se siente en cada momento en redes sociales. Y es que parece que Marina García se encuentra muy a gusto en su faceta como influencer, una faceta en la que puede mostrarse como es ella misma, algo que no nos sorprede porque ya hace tiempo anunció que querría mantenerse alejada del foco mediático.

La reflexión de Marina García

Toda esta situación parece que ha removido un poco por dentro a Marina García, quien de forma honesta ha querido mandar un mensaje a sus seguidores: “La medicina estética es un mundo precioso y puede ayudar a mucha gente, pero ha de ser siempre con cabeza. En mi clínica no se hace ningún tratamiento que consideremos que el paciente no necesita. Eso sí, cada uno somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, pero menos es más y yo, con el tiempo, me he dado cuenta”.

La cuenta atrás para la sevillana ha empezado y es que en unos días pasará por quirófano para retirarse sus prótesis. Lo que desconoce es si mantendrá su pecho natural o si, por el contrario, optará por unas prótesis más pequeñas.Todo dependerá del estado en el que esté su piel y esta decisión, como es lógico, la tomará la propia cirujana.