Alexandra Jiménez se acuesta con Coque Malla en ‘Buscando a Coque’ que comienza su rodaje en Miami

César y Teresa son una pareja feliz hasta que una noche ella se acuesta con Coque Malla, el gran ídolo de César desde su adolescencia. Teresa se lo confiesa a César, arrepentida, pero él no sabe cómo reaccionar. ¿Ser infiel con tu mito erótico es algo excusable? Teresa no se ha acostado con su ídolo, sino con el de César. Y sobre eso no hay legislación vigente.

César necesita hablar con Coque, aunque el cantante ya no viva en España. Así que la pareja viaja a Miami en su búsqueda, mientras se replantean su relación de 15 años y sus propias vidas.

Este es el argumento de Buscando a Coque, una comedia romántica que acaba de comenzar su rodaje en Miami y supondrá el debut en dirección de largometrajes de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Parece que a este tandem creativo tiene dos fetiches en sus creaciones: Contar con nombres populares en sus títulos (Cariño, me he follado a Bunbury o Una noche con Juan Diego Botto) y hablar de encuentros sexuales puntuales.

Reparto de lujo

A ella le da vida Alexandra Jiménez. A él, Hugo Silva. Y Coque Malla hará de sí mismo. Y ya están todos en Miami donde pasarán las próximas 5 semanas rodando en varias localizaciones. Luego continuarán en Madrid.

Alexandra Jiménez y Hugo Silva, enfrentados en su nueva peli por Coque Malla. / Foto cedida por La portería de Jorge Juan

No será la primera película para el músico que debutó en la pantalla en 1995 en La leyenda de Balthasar el castrado. Se han ido sucediendo distintas cintas en lo que es un nutrido curriculum audiovisual con joyas como Mujeres. En Solo (20 ways to die alone), de 2018 ya hizo de sí mismo.

El pasado enero se estrenaba Jorge. Una travesía de Coque Malla, el documental repasa la carrera musical del cantante, desde sus inicios con el grupo Los Ronaldos hasta la separación de la banda y su camino en solitario.

“Buscando a Coque es una comedia romántica sobre una pareja en plena crisis existencial que viaja en busca del mito, pero que en realidad está buscando su propia identidad”, señalan los directores.